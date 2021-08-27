Как начнется учебный год 2021 в школах: рассказывает начальник департамента образования Екатеринбурга

1 сентября дети отправятся в школы. Учебный год начнется в очном формате Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК НАЧНЕТСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД

- Константин, какая форма обучения будет в этом году в школах в связи с пандемией коронавируса?

- Мы начинаем год в обычном режиме с соблюдением всех требований, которые нам дает Роспотребнадзор. Недопущение смешения классов, разделение, наличие санитайзеров и средств индивидуальной защиты. Линейки будут проходить в форме классного часа, индивидуально в каждом кабинете. В каждой школе будет транслироваться обращение главы города на наших мониторах. Но массовых мероприятий не будет.

- Родителей будут пускать в классы?

-Только до порога в школу. Там их встретят учителя и руководители. Конечно, рекомендуем всем школам видео и фотосъемку, чтобы родители смогли увидеть, как торжественно проходит 1 сентября.

- В условиях пандемии сохранится ли продленка?

- Для многих родителей — это серьезная потребность. Но распространение ковида не позволяет смешивать классы. У нас есть такие школы, где родители договариваются между собой о том, что большая часть класса остается на продленку.

- Сохранятся ли школьные обеды?

- Ребенок развивается очень активно, поэтому в школах обязательно сохранится горячее питание. Будут работать и буфеты. Питание будет организовано по графику, который предполагает минимальное смешение классов. Детей будут рассаживать с социальной дистанцией.

Константин Шевченко заявил, что непривитых учителей не будут отстранять от работы. Фото: администрация Екатеринбурга

- Меню предварительно родители смотрят? Есть ли у них возможность выбрать блюда?

- Мы прекрасно понимаем, что есть дети, которые не переносят лактозу, или дети с сахарным диабетом, и им нужно особенное питание. Родители об этом предупреждены и могут обратиться в администрацию школ и согласовать это меню. Остальное меню вывешивается еженедельно и в школах, и на их сайтах. В системе образования есть раздел питания, где можно посмотреть, как ваш ребёнок питался и как будет.

О ПРИВИВКАХ

- Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков говорил, что нужно 100 % всех учителей вакцинировать. Как обстоят дела с этим?

- Вакцинация - это добровольный процесс. Мы ведём очень серьезную организационную работу, и всё-таки призываем не только педагогов, но ещё сотрудников школ, детских садов, организаций дополнительного образования прививаться. Учитель находится на передовой, в определённой зоне риска. А массовый иммунитет мы можем получить только благодаря вакцинации. Сегодня мы подбираемся к цифре примерно 80% вакцинированных сотрудников школ. Очень надеюсь, что к Первому сентября мы достигнем этого результата, это очень важно.

- А те педагоги, которые не будут делать прививку, они продолжат работать, или их отстранят?

- Они продолжат работу.

- Появилась информация, что осенью будут вакцинировать подростков, старшеклассников. Как будет организован этот процесс?

- Для нас процесс вакцинации уже не новый, у нас есть календарь прививок, поэтому этот вопрос отложен. Традиционно это будет происходить в школе, а записывается информация в прививочном сертификате. Я не думаю, что будет большая проблема с организацией. Конечно, многие субъекты федерации уже пошли по этому пути, и приняли решение к обязательной вакцинации отдельных категорий сотрудников, в том числе и педагогов. Мы такого решения пока не приняли. Пытаемся убедить вакцинироваться в свободной форме.

Общих линеек 1 сентября 2021 года не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

- Что сейчас с количеством мест в школах и детских садах?

- В этом году в школу пойдут 182 тысячи школьников, из них примерно 22 тысячи первоклассников. Ежегодно прибавляется по 7 000 детей. Представляете сколько нужно школ строить в год, чтобы удовлетворить их потребности в образовании. В этом году мы открыли школу №80 на 1000 мест, которая находится в Орджоникидзевском районе. Это современная школа, в которой есть возможности заниматься робототехникой и проводить соревнования по дрон-рейсингу - это кибер-спорт, который сегодня очень активно развивается. Это некое совмещение IT, спорта и образования. Есть у нас и школа №35, которая получила второй корпус на 550 мест. Эта школа активно развивает эколого-биологическое направление. И отделка школы, и помещения, пространство располагают для того, чтобы подумать об экологии. Школы, которые открываются, все разные, у каждой есть своя изюминка.

- Хватает ли педагогов?

- Кадровый вопрос всегда остро стоит. Я уже сказала том, что мы ежегодно привлекаем 7000 новых школьников, их нужно обучать. Традиционно не хватает учителей начальной школы, русского и иностранного языков, физики, математики. Мы получаем кадры за счет выпускников вузов, миграции внутри региона.

- Как работает система воспитания одарённых детей в Екатеринбурге? Уже началась запись в кружке и секции?

- В системе образования Екатеринбурга 17 учреждений дополнительного образования. У них практически в каждом районе есть по несколько локаций, где представлены такие направления как: наука, техника, туризм, краеведение, спорт и искусство. Запланировано порядка 13 500 бесплатных мест. Запись будет проходить до 10 сентября. Традиционно заявление можно подать в учреждении дополнительного образования, МФЦ, на сайте Госуслуг. Сегодня мы получили уже 8000 заявлений. Еще есть время записать своего ребенка.

- Расскажите о планах по детскому медиацентру «Салют».

- Это будет центр визуального образования, где будут представлено такое направление, как детское кино. Он же изначально создавался, как детский кинотеатр с двумя залами. Остальные помещения предполагали занятия в кружках и секциях для детей. Запуск «Салюта» произойдёт во время открытия биеннале в конце октября.

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