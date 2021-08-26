Школам Екатеринбурга пообещали внезапные проверки в столовых

Столовые в школах будут регулярно проверять Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга пообещала сохранить горячее школьное питание для учеников все классов в учебном году 2021/2022. При этом, питание в столовых будет организовано, как и в прошлом году, с учетом социальной дистанции и мер против коронавируса.

- Питание будет происходить по графику, который предполагает минимальное смешение классов. Ну и конечно рассадка детей с социальной дистанцией. Но питание останется, и оно будет полноценным, мы это контролируем, - рассказывает на радио «Комсомольская правда» глава Департамента образования Администрации Екатеринбурга Константин Шевченко. - Периодически собираемся на совещания, где рекомендуем нашим руководителям школ смотреть за этим, призываем родителей учувствовать в этом, смотреть и пробовать, насколько еда качественная и насколько она их удовлетворяет.

По словам Константина Шевченко, в школах с начала учебного года будут проходить внезапные проверки в столовых, где проверят качество питания и условия для учеников.

Родители учеников имеют возможность повлиять на составление меню.

-Мы учитываем особые категории людей. Мы прекрасно понимаем, что есть дети, которые не переносят лактозу, или дети с сахарным диабетом, и им нужно особенное питание. Родители об этом предупреждены и могут обратиться в администрацию школ и согласовать это меню. Остальное меню вывешивается еженедельно и в школах, и на их сайтах. В системе образования есть раздел питания, где можно посмотреть всю ретроспективу, как ваш ребенок питался и как будет, - говорит начальник Управления образования администрации Екатеринбурга.

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