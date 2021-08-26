В Екатеринбурге привились 80% учителей

К 1 сентября в уральской столице привьются 80% учителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге процесс вакцинация для учителей является добровольным. Мэрия города может только призывать педагогов ставить прививки от коронавируса. При этом 80% школьных учителей в городе уже привились от COVID-19.

- Вакцинация - это добровольный процесс, это точно. Мы ведем очень серьезно организационную работу, и все-таки призываем не только педагогов, но еще сотрудников школ, детских садов, организаций дополнительного образования прививаться. Многие действительно идут и прививаются, мы уже получаем ревакцинацию, - рассказал на радио «Комсомольская правда» начальник Департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко. - Сегодня мы подбираемся к цифре примерно 80 % вакцинированных сотрудников школ. Очень надеюсь, что к 1 сентября мы достигнем этого результата, это очень важно. Вместе с тем, я напомню, что этот процесс остается добровольным. Но, тем не менее, любыми путями мы стараемся убедить всех наших сотрудников в том, что надо прививаться.

Константин Шевченко уточнил, что учителя, которые до начала учебного года не поставят прививку от коронавируса, продолжат работу в обычном режиме.

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