В Екатеринбурге родителей учеников не пустят в школы 1 сентября

1 сентября родителей в школы не пустят Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге новый учебный год начнется в очном формате, то есть школьники сядут за парты. Школьные линейки будут проведены в виде классных часов, отдельно в каждом классе. Об этом на радио «Комсомольская правда» рассказал начальник Департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.

- Мы начинаем новый учебный год с соблюдением всех требований в связи с угрозами распространения коронавирусной инфекции. Все предостережения, которые нам делает Роспотребнадзор: утренние фильтры, недопущение смешения классов, разделение, санитайзеры и все средства индивидуальной защиты. То есть, мы начинаем учебный год точно так же, как и заканчивали прошлый. Если говорить о линейках, они будут проходить в форме классного часа, индивидуально в каждом кабинете, - рассказывает Константин Шевченко.

По словам главы департамента, в школах будут транслироваться поздравления мэра Екатеринбурга и других уважаемых горожан. Массовых мероприятий в День знаний в уральской столице не будет из-за третьей волны пандемии коронавируса.

По этой же причине родителей в первый учебный день в школы не пустят.

-Только до порога школы. Там их встретят учителя и руководители. Конечно, рекомендуем всем школам видео и фото съемку, чтобы родители смогли увидеть, как торжественно проходит первое сентября, - заключил Константин Шевченко.