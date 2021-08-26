В мэрии Екатеринбурга рассказали о планах на помещение «Салюта»

"Салют" станет одной из главных творческих локаций для детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга раскрыли планы на здание бывшего кинотеатра «Салют», расположенного на улице Толмачева.

По словам начальника Департамента образования Администрации Екатеринбурга Константина Шевченко, здесь будет не просто медиацентр, как планировалось ранее, а большой Центра визуального образования, который включит в себя центр детского кино, архитектурное бюро, а также ряд других направлений.

- Изначально «Салют» создали как детский кинотеатр с двумя залами. Остальные помещения предполагали занятия в кружках и секциях для детей. И самое главное, что «Салют» - это одно из немногих, не типовых зданий Екатеринбурга, в то время как 99,9% зданий были типовыми, потому что было распоряжение о том, чтобы не было излишеств. Мы это ценим, мы это восстанавливаем. Запуск «Салюта» произойдет с открытия биеннале, причем на биеннале будет детская программа, и она будет проходить как раз в «Салюте», после этого мы его презентуем, - рассказывает Константин Шевченко на радио «Комсомольская правда».

Это произойдет в конце октября, то есть в осенние каникулы. Сейчас идет подготовка помещения, идет поиск партнеров.

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