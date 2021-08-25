Остаток жизни Алексей Александров проведет в тюрьме. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

25 августа 2018 года на склоне горы Уктус в Екатеринбурге произошло немыслимое по своей жестокости преступление – убиты две девушки. Жертвами расправы оказались выпускницы юридического университета Ксения Солтанова и ее лучшая подруга Наталья Кузнецова. В красавиц выпустили восемь пуль, выжить шансов практически не было.

Больше года представители Следственного комитета хранили молчание, что лишь еще больше наталкивало на мысли о безрезультатности поисков изувера. Но убийцу все-таки вычислили – им оказался инженер оборонного завода Алексей Александров. Тихий, незаметный и безобидный человек сразу же признался в убийстве. Показал, где учился стрелять, где проверял самодельную винтовку и как подготавливался к убийству.

Жена придумала ему фейковое алиби, но потом словно открестилась от мужа и отца маленького сына. Старший брат и до этого не интересовался его жизнью. Всему виной давняя ссора, так как Алексею по наследству досталась однушка в районе Автовокзала. А 80-летний отец стал единственным, кто до последнего не верил в причастность Алексея.

Впервые общественность увидела Александрова за решеткой в декабре 2019 года. С тех пор он находится под стражей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лишь в ходе судебного разбирательства были оглашены показания Александрова. На допросах он признавался, что приказ об уничтожении «целей» ему отдала «программа возмездия». Всему виной «критические уроны», который образовались со школьных времен. В детстве Алексея обижали сверстники, их даже вызывали в суд для дачи показаний.

«Все началось с детского сада, - рассказывал Алексей. - Помню, я очень боялся там оставаться в незнакомом коллективе, играл обычно сам по себе. Хорошие игрушки забирали более наглые сверстники. Я тоже иногда «шалил». Если меня обижали — защищался плачем или жалобой воспитателю. Это на какое-то время помогало»

Справляться с угрозами Александрову помогали вымышленные друзья. Например, невидимые котята.

«Когда я плакал, когда было больно, они за меня наказывали обидчика. Я понял со временем, что это все не правда, что их нет на самом деле и помощи, как таковой, нет»

Времена учебы в школе Алексей сравнивал с сюжетом эстонского фильма «Класс» 2007 года, в котором два школьника, над которыми издевались одноклассники, устраивали расправу над своими обидчиками.

«Самое страшное — это когда учитель выходит, и они остаются возле меня. Вы смотрели фильм «Класс»? Когда я смотрел его, он как будто был снят про меня. Я не понимаю их шуток, считаю их для себя не уместными. Часто замыкаюсь в себе. Меня очень легко обидеть. Обидеть до слез. С детского сада я замечаю, что не могу вести себя как остальные, хотя стараюсь. Плачу по не подходящему поводу, тогда например когда кто-то за меня вступается. Это больно для меня. У меня почти нет друзей. Мне не интересны шумные вечеринки, выпивка…»

Алексея Александрова приговорили к пожизненному сроку в самой суровой тюрьме России – «Полярная сова». Мы пообщались с участниками резонансного процесса. Изучив эту историю вдоль и поперек в очередной раз можно убедиться – дьявол кроется в деталях.

УБИЛ, НО ЛЕГЧЕ НЕ СТАЛО

Расследованием убийства Ксении и Натальи занимался руководитель первого отдела по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев. Материалы дела в суд направлял Андрей Домрачев. Опытный следователь признается, что Александров – не типичный убийца. Его вычислили через форум любителей оружия. Именно там он наводил справки о модернизации винтовки.

- Преступление произошло в условиях неочевидности, - объясняет полковник юстиции. – То есть, не было явных мотивов для убийства. Отрабатывался близкий круг общения девушек. В Свердловской области таких преступлений раньше не было. Александров принимал меры конспирации: регистрировался под вымышленными именами, аккаунты были привязаны к чужим номерам.

На телах девушек находили чужие ДНК, но ни одна из них не принадлежала убийце. Фото: предоставлено родственниками

Алексея дважды проверяли на вменяемость. Специалисты пришли к выводу, что он вменяем. А значит, отдавал отчет своим действиям.

- У него нашли отклонения, не исключающие вменяемость. А по поводу версии об «уронах», то это защитная реакция. В ходе следствия он ее повторял как заученную. Так он пытался хоть как-то себя оправдать. Версия о детских обидах проверялась. Позже он стал говорить, что сожалеет об убийствах. Ему же легче не стало (говорил Александров на допросах - прим.ред.). Как правило, задержанные начинают придумывать небылицы, алиби. А он, как только его вычислили, сразу «руки поднял» и во всем сознался, - делится Андрей Домрачев.

ПОДГОТОВКА НАЕМНИКА

Адвокатом семьи Солтановых был бывший следователь СК Дмитрий Ушаков. Экс-силовик поражен уровнем подготовки убийцы. Ксения и Наталья могли остаться в живых, если бы Александров вызвал скорую.

- В этом деле поражает уровень подготовки и способ приготовления. Его можно сравнить с хитманом или отрицательным супергероем, который очень долго готовил винтовку, изучал тактику, ведение ночного боя. Приборы наведения, приборы ночного видения. Был готов, словно хороший боец спецназа. Все это он делал из каких-то своих внутренних убеждений. Его признали вменяемым, но он явно не адекватный. Выбрал маршрут, бродил по лесу, искал жертв. Как ребенок в войнушку играет, подошел сзади. Выбрал такой вид оружия, который невозможно идентифицировать. Взял винтовку и скрылся. При этом выбросил стволик. Сам способ убийства – наилегчайший. И объяснить это он так и не смог, - вспоминает Дмитрий Ушаков.

В прениях адвокат просил для убийцы пожизненный срок, так как нет никакой уверенности, что после освобождения Алексей не продолжит убивать.

- Следователи повторили пройденный им путь: изучили рынок оружия, способы приобретения, нашли всех покупателей. Благодаря кропотливому труду удалось выйти на него. Это не тот случай, когда обошли соседей, а именно следственным путем. Понятно, что убийство двух лиц. Да, такие преступления случаются. Но чтобы таким способом. Это преступление потрясло всю область, - добавил Дмитрий Ушаков.

В ходе следствия выяснилось, что Александрову изменяет супруга. А сам он любит спать в кладовке с надувной секс-куклой. На вопрос о том, готов ли он был убить, например, двух мужчин, Алексей ответил: «Нет, мужчин я боюсь».

ОН ТАК И НЕ ПОНЯЛ, ГДЕ ПРОВЕДЕТ ОСТАТОК ЖИЗНИ

Защищать Алексадрова в суде оказалось также непросто, как и понять мотивы его поступка. Даже сейчас адвокат Данил Задорин уверен, что следователи не смогли доказать, что именно Алексей убивал девушек.

- Человек он довольно интересный и неординарный. Не шел на контакт, сам по себе. Суд прошел всего за две недели, удивительно! Семь заседаний, все свидетели явились четко и быстро. На мой взгляд, все доказательства были построены так, чтобы подстроить их под слова Александрова. Винтовку так и не нашли. Ее лишь собрали из найденных вещей.

- Вы действительно считаете, что девушек убил не он?

- Не он это совершил. Почему он берет вину на себя – я не знаю. С первого дня он убеждал меня, то это был он.

- А мотивы? Урон?

- Нам может это казаться странным или смешным. А для Алексея это реально. Но он не первый человек, который придумывает себе альтернативную реальность и живет в ней.

Алексей и его жена работали на одном заводе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Он рассказывал вам, как над ним издевались в детстве?

- Ему было интереснее рассказывать о своих обидчиках, чем обсуждать материалы уголовного дела. Мы предлагали ему в суде задать вопросы бывшим одноклассникам или учительнице. Он этого не сделал. Мы предлагали ему разные стратегии защиты. Он отказался от них, решил признаваться. Я же не могу принимать за него решение, только посоветовать. Это его жизнь.

- Как вы думаете, он понимал, что его ждет после суда?

- Уверен, что нет. Поведение не характерно для обвиняемого в двойном убийстве. Вместо того, чтобы обсуждать уголовное дело, мы вспоминали его одноклассников и как их зовут. Ему было важно, чтобы они признались в издевательствах над ним.

Алексей так и не объяснил матерям девушек, зачем убил их дочерей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время последнего слова Алексей Александров прочитал стихотворение, которое посвятил семьям убитых девушек. При подготовке этого материала мы надеялись пообщаться родными осужденного, но его старший брат и супруга проигнорировали наше предложение.