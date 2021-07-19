Во время последнего слова Александров прочитал стихотворение, которое написал для семей убитых девушек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Убийцу двух девушек на склоне горы Уктус Алексея Александрова, приговоренного к пожизненному сроку, отправили в самую суровую колонию России. Речь идет об ИК-13 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, известная как «Полярная сова». Об этом «Комсомольской правде» рассказала мать расстрелянной Ксении Солтановой.

Статус колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова» получила в 2004 году. В числе самых «известных» осужденных, отбывающих там наказание, «Битцевский маньяк» Александр Пичушкин и Дмитрий Вороненко. На счету последнего четыре убийства в Санкт-Петербурге. За все время из тюрьмы был освобожден лишь один заключенный - в 2016 году на свободу вышел Анвар Масалимов, который в 1991 году задушил и расчленил своего друга.

- Нам с мужем сказали в суде, что его этапировали в Харп в конце мая. То есть он там уже почти два месяца, - пояснила Алина Солтанова.

Ксения и Наталья были лучшими подругами. Фото: предоставлено родственниками

25 августа 2018 года Александров расстрелял Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову на территории горнолыжного комплекса. Орудием убийства стала модернизированная пневматическая винтовка, которая по мощности не уступала охотничьему ружью.

Задержать маньяка удалось лишь в конце 2019 года, когда следователи отследили его переписку на форуме любителей пневматики. Именно там инженер наводил справки об апгрейде винтовки. Свой зверский поступок Алексей обосновал приказом «программы возмездия», которая «существовала в его голове». Почти полтора года после убийства Александров продолжал жить вместе с женой Юлией и маленьким сыном.

«В детстве у меня были воображаемые друзья. Это были говорящие котята. Когда я плакал, когда было больно, они за меня наказывали обидчика. Я понял со временем, что это все не правда, что их нет на самом деле и помощи, как таковой, нет. Самое страшное — это когда учитель выходит, и они остаются возле меня. Вы смотрели фильм «Класс»? Когда я смотрел его, он как будто был снят про меня. Я не понимаю их шуток, считаю их для себя не уместными. Часто замыкаюсь в себе. Меня очень легко обидеть. Обидеть до слез. С детского сада я замечаю, что не могу вести себя как остальные, хотя стараюсь. Плачу по не подходящему поводу, тогда например когда кто-то за меня вступается. Это больно для меня. У меня почти нет друзей. Мне не интересны шумные вечеринки, выпивка», - говорилось в показаниях Алексея Александрова.

Место убийства. Фото: Олег ГАЛИМОВ

За несколько дней до убийства девушек мужчина приходил на Уктус, чтобы проверить винтовку. Для этого он стрелял по деревьям.

- В ходе расследования было подтверждено, что еще за несколько дней до убийства обвиняемый пристреливал (настраивал) собранную винтовку в другом месте, где в ходе осмотра были найдены несколько пуль, по одной из которых экспертиза дала категоричный (однозначный) вывод комиссии экспертов об идентичности пулям, обнаруженным при осмотре тел убитых девушек. При осмотре на месте «пристрелки» было установлено, что эти пули пробили насквозь 12-миллиметровый лист фанеры, - говорится в заявлении Следственного комитета.

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