Шаманка рассказала, почему избила визажиста из Екатеринбурга туфлями в Мексике: «Не хотела платить за виллу»

Кристина (слева) уверяет, что ей тоже досталось в драке. Сейчас на ее лице заметный синяк. Фото: предоставлено героями публикации

Московская шаманка Тина (настоящее имя Кристина) ответила на обвинение визажиста из Екатеринбурга Рады Русских. Она назвала слова пострадавшей клеветой, а также озвучила свою версию конфликта. По словам москвички, Рада не оплачивала свою часть за аренду виллы, а когда ее в очередной раз попросили это сделать, пришла в ярость.

Кристина обращает внимание на то, что существенно уступает Раде в габаритах. Фото: страница в Instagram

НАЛОЖИЛИ НА ГОЛОВУ 10 ШВОВ

Напомним, екатеринбурженка рассказала, что Тина и ее муж Магуа (настоящее имя Алексей) напали на нее на вилле и жестоко избили. Причем удары наносили каблуками от туфлей Рады. По словам визажиста, после нападения ей на голову наложили 10 швов. О ситуации Рада рассказала в своем аккаунте в Instagram, на который подписано больше 100 тысяч человек.

Все произошло на острове недалеко от Канкуна. Там компания снимала виллу. Среди россиян были Кристина и Алексей, называющие себя шаманами. По словам Рады, перед нападением на нее они употребили наркотики, смешав их с текилой. В этом состоянии духи нашептали им, что екатеринбурженку нужно убить.

По словам Рады, ее били две девушки, а Магуа (он же Алексей) в этот момент сдерживал ее мужа. Екатеринбурженка уверяет, что после нападения ей на голову наложили десять швов.

Рада рассказала, что во время избиения ее тащили к бассейну, собираясь утопить. Из-за этого у нее на ногах появились ссадины. Фото: предоставлено героем публикации

БОЙФРЕНД РАДЫ ВЕЛ СЕБЯ СТРАННО

Но версия Кристины кардинально отличается от того, что говорит Рада Русских.

- Я поехала в Мексику на семейные праздники (день рождения супруга и годовщину нашей свадьбы) в компании своих друзей. Один из них пригласил с нашего позволения свою знакомую, которой оказалась Рада. Мы договорились совместно оплатить виллу, чтобы не отдыхать в отеле с чужими людьми. Аренду дома оплатила моя семья и семья моих друзей. Рада должна была отдать деньги за свой номер, но все дни совместного проживания с нами, денежные средства не возвращала, - делится Кристина с «КП»-Екатеринбург.

По ее словам, екатеринбурженка с первых дней искусственно создавала конфликтную ситуацию, в том числе оскорбляла москвичку нецензурной бранью.

- Чтобы не портить свои праздники, я не отвечала на ее хамство и крики, - отметила Кристина. - Вся наша компания просила ее оплатить проживание и уехать.

По словам москвички, спустя две недели пребывания на вилле за Радой приехал ее бойфренд (сама визажист называет его мужем. – Прим. Ред.).

Шаманка говорит, что пострадавшая специально долго не смывала с лица кровь. Фото: предоставлено Радой Русских

- Он жил с ней два дня, и они явно не собирались съезжать. Более того, он вел себя очень странно: трогал дверную ручку моего номера, заглядывал в окна номера моей подруги. Это очень настораживало как меня, так и других жильцов. Хозяйка виллы попросила меня, как ответственного человека, предоставить паспорт нового постояльца и произвести за него доплату. Мне пришлось ждать Раду, пока она вернется с завтрака. Как только они подъехали, я вышла и попросила документы и доплату, - вспоминает Кристина.

СЛОВА О ДЕНЬГАХ ВЫЗВАЛИ ГНЕВ

Она добавила, что не знает имени молодого человека Рады, который несколько дней жил с ними в арендованном доме. По словам москвички, она сообщила Раде, что ее бойфренд не имеет право заходить в их дом, пока не произведет оплату и не предоставит паспорт. Это вызвало у визажиста гнев.

- Она начала на меня кричать. Когда я подошла ближе (в этот момент она сидела в гольфкаре), она начала пинать меня ногами и бить руками. В этот момент с нее слетела туфля, и мне пришлось ей обороняться (первым, что попало под руку). Рада - женщина с большей весовой категорией, чем я. Любой на моем месте стал бы защищаться. На моем теле множество следов от ее побоев, которые я зафиксировала в полицейском участке, - рассказывает Кристина.

По ее словам, весь день она была вынуждена пролежать в постели из-за боли.

- Я осознала, что Рада просто хотела хайпа за чужой счет. Посмотрев ее сториз, я обнаружила невероятное количество клеветы в адрес меня и моего супруга. Я связалась со своим адвокатом и по его рекомендациям не контактировала ни с кем, собирая опровержения клеветы и лжи Рады, - отметила участница драки.

Москвичка утверждает, что имея огромное число подписчиков в Instagram, Рада в буквальном смысле спровоцировала атаку на соцсети Кристины.

- Под моими фотографиями и фотографиями моих детей пользователи начали массово оставлять оскорбительные комментарии в адрес меня, моего супруга, моих детей и родственников.

Кристина рассказала, что обвинения в употреблении наркотиков - ложь. Фото: страница в Instagram

Кристина уверяет, что против наркотиков и в их компании они никогда не употреблялись.

- Это клевета и ложь, озвученные Радой для создания более мощного инфоповода. Я прошла тестирование на наличие наркотических веществ в организме, которое подтверждает их отсутствие, - заверила Кристина.

Также она опровергла слова визажиста о полученных ее травмах.

- По факту Раде был наложен один шов, но в своих комментариях прессе она сообщает о нанесении 100 ударов по голове, и всем очевидно, что после такого количества ударов человек выжить не сможет. Также ради хайпа, судя по сториз Рады, она пять часов не смывала с себя кровь, создавая из себя образ невинной жертвы. Утром Рада уже позировала для фотографа на пляже на фоне океана. Видимо, так делает каждый, у кого «более 10 швов», - заключила москвичка.

Кристина рассказала, что не намерена прерывать отдых из-за произошедшего.