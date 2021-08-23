На визажиста из Екатеринбурга в Мексике напали шаманы: пробили голову туфлями

Пострадавшая решила не писать заявление на обидчиков . Фото: Instagram radarusskikh

В Мексике жестоко избили визажиста и блогера из Екатеринбурга Раду Русских. После нападения пострадавшей на голову пришлось наложить 10 швов. Екатеринбурженку били по голове ее собственными туфлями.

Это случилось когда Рада вместе с мужем отдыхала на съемной вилле. Вместе с ними дом снимали москвичи Тина и Магуа (Кристина и Алексей). Пара называет себя шаманами.

По словам Рады, Кристина и Алексей в первый же день выпили наркотический напиток, усугубив свое состояние текилой.

- Много вопросов о том, кто мне эти два зверя Тина и Магуа. Они друзья моих друзей, - пишет пострадавшая визажистка в своем Instagram. Познакомилась я с ними накануне поездки.

Рада Русских говорит, что шаманы-москвичи избили ее за то, что она отказалась проходить с ними духовные практики.

- Они сильно поссорились с моей подругой, я влезла их разнять. В этот момент я поняла, что не готова с ними контактировать вообще, и сказала, что у Тины нет морального права работать с людьми. И что на шамана она не тянет, - пишет в своем посте Рада Русских.

Визажист опубликовала серию сториз, на них она с окровавленной головой рассказывает о случившемся.

- Шаманы решили меня убить за то, что я отказалась пройти с ними практику. С меня сняли туфли и разбили ими мне голову, пинали в лицо. Меня били две девчонки, и муж одной из них сдерживал моих друзей, чтобы они не смогли ко мне подойти, - рассказала в видео Рада Русских.

Судя по Instagram пострадавшей, вскоре после больницы она отправилась в ночной клуб.

Первоначально Рада написала в полицию заявление на своих обидчиков. Но позже забрала его. Рада объяснила это решение тем, что хозяйка дома угрожала подбросить постояльцам наркотики в номера, если к ней заявится полиция.

Мы попытались связаться с Радой Русских. Но на наши звонки и сообщения в мессенджере она не ответила.

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