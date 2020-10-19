В Мексике пропала молодая мама из России: СК возбудил уголовное дело

Елена перестала выходить на связь 2 октября. Фото: личная страница героини публикации во "ВКонтакте"

Полиция Мексики объявила в розыск 36-летнюю екатеринбурженку Елену Толстоброву. Женщина пропала 2 октября после того, как отправилась в город Пуэрто-Вальярта. Там она должна была встретиться с бывшим гражданским мужем Вадимом Рожковым-Маниным, после развода женщина регулярно летала через Атлантику, чтобы маленький сын Юра мог общаться с отцом.

СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ, А СЫНА ОСТАВИЛА ОТЦУ?

В начале сентября Елена с сыном отправилась в Мексику, и спустя месяц, должна была вернуться на Урал. Но 2 октября молодая мама перестала выходить на связь, друзья и коллеги сразу же забили тревогу.

- Была информация, что она должна была там оформить для сына паспорт гражданина Мексики, так как у отца мальчика двойное гражданство. Несмотря на поездку, трудилась удаленно, каждый день отчитывалась о проделанной работе (Елена работает менеджером по продажам). Говорила, что после 5 октября уже будет дома, все-таки ей три дня с пересадками добираться. Но когда мы поняли, что она слишком долго не отвечает на сообщения, начали поиски, - рассказывает «КП» начальник пропавшей Андрей Матвейчук.

В Екатеринбурге Елена работает менеджером по продажам. Фото: личная страница героини публикации во "ВКонтакте"

Найти Елену пытается и ее пожилая мама. Первое время Надежда Александровна пыталась понять, в чем же дело от бывшего зятя, но Вадим наотрез отказался общаться с женщиной. А потом и вовсе заявил, что Елена сбежала от него, бросив сына и прихватив $ 80 000. Спустя две недели после пропажи дочери женщине стали поступать сообщения, якобы, от имени мексиканского картеля. Таинственный отправитель пишет на ломаном русском и заявляет, что продолжит мучить россиянку, если ему не заплатят три тысячи долларов.

- Я просила выслать мне фотографию дочери, или дать с ней поговорить. Но в ответ какие-то бредовые сообщения. Тем более он даже не присылает реквизиты, куда деньги присылать. Больше похоже на злую шутку, - рассказывает мама Елены.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО – КАК НАЧАЛО ПОИСКОВ

Изначально Надежда Александровна написала заявление в полиции по месту жительства в поселке Красногвардейском. Участковому лишь оставалось развести руками и сделать запрос к коллегам из уральской столицы. Представителям МВД оставалось лишь проверить квартиру Елены на предмет обнаружения важных улик, а потом отследить ее последние перемещения в России.

Удостоверившись, что дома ее давно нет, а из аэропорта Кольцово она действительно улетела в начале сентября, материалы проверки передали в районный следственный отдел. По данным источника «КП», именно сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека, в отношении заведомо несовершеннолетнего, двух и более лиц».

Мать Елены получает угрозы с мексиканского номера. Фото: предоставлено родственниками

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев по данной теме. Однако, по мнению бывшего следователя СК Дмитрия Ушакова, возбуждение уголовного дела является следственной необходимостью.

- В первую очередь, это нужно чтобы у следователей появилась возможность допрашивать знакомых пропавшей, делать международные запросы, - пояснил адвокат Дмитрий Ушаков.