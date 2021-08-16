Урал бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки официально подтверждено еще 529 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 130 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи заражения зафиксированы в Камышлове, Кушве, Невьянске, Сосьве, Ревде, Нижней Салде, Бисерти, Полевском, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Первоуральске и других населенных пунктах.

Общее число заболевших коронавирусом в Свердловской области с начала пандемии составляет 115 759 человек, из которых 107 110 вылечились от COVID-19. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 435 человек.

По данным на 16 августа 2021 года состояние 853 пациентов ковидариев оценивается врачами как тяжелое. 512 из них размещены в палатах реанимации, 405 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально зарегистрировано еще 25 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии составляет 4 729 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Будет ли обязательная вакцинация в Свердловской области: отвечает заместитель губернатора. Власти уже разработали систему QR-кодов, но пока она не требуется (подробнее)

Свердловские власти проработали введение QR-кодов. Кроме этого решается вопрос о допуске в вузы только вакцинированных студентов (подробнее)

Врач Александр Соловьев о коронавирусе: на Урале нужны жесткие меры, других вариантов нет. Эксперт лабораторной диагностики рассказал о ситуации с COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области (подробнее)

Тех, кто отказывается от обязательной вакцинации, будут штрафовать: Павел Креков в интервью «КП». Вице-губернатор Свердловской области в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) рассказал, когда начнут прививать детей и подростков и кого коснется обязательная вакцинация (подробнее)