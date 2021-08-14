В Екатеринбурге мать, изрезавшую двухлетнего сына, отправили в СИЗО

Женщина признала свою вину Фото: СК по Свердловской области

В Екатеринбурге 25-летнюю мать, изрезавшую двухлетнего сына, отправили в СИЗО. Под стражей она будет находиться два месяца - до 12 октября. За покушение на убийство ребенка ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 13 августа 2021 года в квартире жилого дома по улице Машинной. Женщину с неадекватным поведением заметил охранник ЖК «Чемпион парк». Прибывшему на место происшествия наряду ППСП она заявила, что в ее ребенка «вселились бесы».

- Допрошенная женщина признала свою вину, с ее участием проведена проверка показаний на месте. По уголовному делу продолжаются допросы свидетелей, назначен комплекс экспертиз. В ходе следствия, в том числе, планируется провести судебную психиатрическую экспертизу в отношении фигурантки, - рассказали в СК по Свердловской области.

Известно, что женщина состоит на учете в психо-неврологиченском диспансере. Муж ушел от нее весной этого года. Он заметил странные изменения в поведении супруги.

- Оперуполномоченные опросили отца ребенка, мужчина, в том числе, пояснил, что весной текущего года поведение женщины резко изменилось: она стала себя называть «ангелом света», - рассказывал ранее пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Ребенок сейчас находится в реанимации детской больницы. Медики оценивают его состояние, как тяжелое. Он смог выжить только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

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