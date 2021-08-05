У Ксении перелом позвоночника, у малыша - подозрение на черепно-мозговую травму. Фото: личная страница подозреваемой во «ВКонтакте»

Следственный комитет рассказал обстоятельства инцидента на улице Авиационной в Екатеринбурге, где мать выпрыгнула с балкона с двухлетним сыном. Сейчас женщину подозревают в покушении на убийство, а малыша удалось спасти усилиями врачей скорой помощи.

- В ходе следствия устанавливаются, в том числе, причины и условия, которые привели к инциденту (в частности, выясняются условия, в которых воспитывается ребенок), и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Нерадивой матерью оказался 30-летняя Ксения М. Днем 4 августа она позвонила в полицию и пожаловалась на побои мужа. Прибывший на место сотрудник ППС застал Ксению в неадекватном состоянии. После этого женщина закрылась на балконе. Полицейский разбил окно рукой, но не успел остановить ее.

Муж Ксении отказался общаться с прессой. Фото: личная страница подозреваемой во «ВКонтакте»

У Ксении перелом позвоночника, у малыша - подозрение на черепно-мозговую травму.

В СК отметили, что подозреваемую проверят на вменяемость. Ксении может грозить до 15 лет лишения свободы. Ее муж и друзья отказываются комментировать случившееся.