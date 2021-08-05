В Екатеринбурге мать выпрыгнула с балкона с 2-летним сыном

Неадекватную мамашу пытался остановить лейтенант полиции. Фото: Google maps

В Екатеринбурге 30-летняя женщина выпрыгнула с балкона третьего этажа с двухлетним сыном. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в силовых структурах. Инцидент произошел 4 августа.

Все началось со звонка молодой мамы в полицию, она пожаловалась на побои мужа. В квартиру на улице Авиационной был отправлен лейтенант ППС, который застал женщину в неадекватном состоянии.

- Старший инспектор взвода ППС вызвал психиатрическую бригаду скорой помощи. Затем женщина внезапно закрылась вместе с сыном на балконе и попыталась выпрыгнуть. Полицейский разбил окно и сделал все возможное, чтобы остановить нерадивую мать. К сожалению, он не успел. Женщина выпрыгнула, - сообщил инсайдер «КП»-Екатеринбург.

Мать мальчика доставили в больницу Верхней Пышмы с пневмонией и переломом позвоночника. Ребенок находится в детской больнице № 9, у него подозрение на черепно-мозговую травму.

Полицейский отделался порезами руки, ему оказали помощь в травмпункте и отпустили домой. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать инцидент позже.