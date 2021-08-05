Предположительно, у молодой мамы были проблемы с психикой. Фото: страница потерпевшей во «ВКонтакте»

Выпрыгнувшей из окна с двухлетним сыном женщиной оказалась инструктор по йоге. Инцидент случился днем 4 августа на улице Авиационой. По данным «КП», 30-летняя Ксения позвонила в полицию и заявила о том, что ее избивает муж. Прибывший по адресу полицейский обнаружил женщину в неадекватном состоянии.

После этого Ксения закрылась на балконе и спрыгнула вместе с ребенком. Знакомые молодой матери подтвердили факт случившегося, но отказались давать комментарии.

- Я отказываюсь говорить об этом. Это личное, - заявил «Комсомолке» супруг пострадавшей.

Женщину увезли в больницу с переломом позвоночника, у ее сына подозрение на черепно-мозговую травму.