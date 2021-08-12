Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 12 августа 2021 года

На Урале активно продолжается прививочная кампания Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 523 новых случая заражения коронавирусом, из которых 126 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на Бисерть, Дегтярск, Каменск-Уральский, Камышлов, Сосьву, Первоуральск, Волчанск, Ивдель, Сосьву и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших жителей Среднего Урала по состоянию на 12 августа 2021 года составляет 113 655 человек, из которых 105 290 полностью победили опасный вирус. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 461 человека.

На сегодняшний день состояние 814 человек оценивается врачами как тяжелое, 517 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 407 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 24 случая смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 626 человек.

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