Павел Креков: негативных проявлений после вакцинации не зафиксировано

Вакцинация продолжается, в том числе, и в торговых центрах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области не зарегистрировано смертей после прививки от коронавируса, так как умирают от болезни, а не от вакцинации. Об этом на брифинге заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Тяжелые последствия, в частности смертельные, вызывает коронавирусная инфекция. Что касается смертельных последствий после прививки, то я с такими примерами не сталкивался, - рассказал Павел Креков.

После вакцинации от коронавируса негативных последствий не зафиксировано. Может повыситься температура тела и проявиться аллергия, но не более.

Отметим, что сейчас в Свердловской области больше 700 тысяч человек прошли полный курс вакцинации.

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