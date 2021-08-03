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Здоровье3 августа 2021 10:45

Павел Креков: негативных проявлений после вакцинации не зафиксировано

Свердловский зам губернатора заявил, что умирают от коронавируса, а не от прививки
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Вакцинация продолжается, в том числе, и в торговых центрах

Вакцинация продолжается, в том числе, и в торговых центрах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области не зарегистрировано смертей после прививки от коронавируса, так как умирают от болезни, а не от вакцинации. Об этом на брифинге заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Тяжелые последствия, в частности смертельные, вызывает коронавирусная инфекция. Что касается смертельных последствий после прививки, то я с такими примерами не сталкивался, - рассказал Павел Креков.

После вакцинации от коронавируса негативных последствий не зафиксировано. Может повыситься температура тела и проявиться аллергия, но не более.

Отметим, что сейчас в Свердловской области больше 700 тысяч человек прошли полный курс вакцинации.

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