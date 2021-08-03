Свердловские власти назвали рост заболеваемости «невысоким»

К сентябрю в области могут начать прививать детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков назвал «невысоким» рост заболеваемости в регионе. Согласно официальной статистике в регионе фиксируется более 500 новых случаев коронавируса каждый день.

- Нам облегчает ситуацию большое количество выписанных с амбулаторного лечения. При этом мы закупили дополнительное кислородное оборудование. Сегодня 70% в стационарах обеспечены кислородной поддержкой. Это не всегда аппараты ИВЛ, чаще – подача кислорода через маску. Незначительно снизилось больных пневмонией, немного снизилась нагрузка на скорую помощь. Основная задача – ситуацию перевести в вектор снижения заболеваемости.

Также чиновник отметил, что сейчас на Среднем Урале работают 70 бригад скорой помощи, специализирующихся на пациентах с COVID-19.

- По Екатеринбургу дополнительно работают бригады медицины катастроф, направлены водители из других больниц. Это смягчают нагрузку на станцию скорой помощи, - добавил Павел Креков.