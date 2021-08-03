Почти 700 тысяч свердловчан поставили оба компонента вакцины от коронавируса

Прививку от коронавируса можно поставить в медучреждениях региона и мобильных пунктах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. По данным Минздрава Свердловской области на 1 августа первым компонентом вакцины привиты 909 614 человек, вторым - 699 255. Главный внештатный специалист регионального Минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов отметил, что тем, у кого прививки от коронавируса еще нет, лучше поставить ее в этом месяце.

- Прошу обратить особое внимание, что лето подходит к концу. А значит уже надо начинать готовиться к неминуемому росту сезонной заболеваемости ОРЗ и гриппом. Напоминаю, что совмещать прививки против COVID-19 и против гриппа нельзя, между ними обязательно должен быть промежуток не менее одного месяца. И август - тот месяц, когда вы можете позаботиться о своем здоровье, сделать прививку против новой коронавирусной инфекции, не опасаясь дополнительных нагрузок, - отметил он.

Напомним, прививку от коронавируса можно поставить в медучреждениях региона и мобильных пунктах, которые работают в торговых центрах, цирке и аэропорту Кольцово. График работы пунктов вакцинации от коронавируса в Свердловской области со 2 по 8 августа 2021 года можно посмотреть здесь.

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