График работы пунктов вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области со 2 по 8 августа 2021

На неделе со 2 по 8 августа в Екатеринбурге будут работать 9 мобильных пунктов вакцинации от ковид Фото: Алексей БУЛАТОВ

На неделе со 2 по 8 августа в Екатеринбурге и Свердловской области медики возобновили работу пунктов вакцинации от коронавируса. Поставить прививку можно всю неделю, публикуем график работы.

Скриншот: оперштаб

Свердловская область:

– в Асбесте мобильный пункт вакцинации от коронавируса работает со 2 по 6 августа с 12:00 до 19:00, а с 7 по 8 августа с 10:00 до 16:00 в торговом центре «Небо», который находится на улице Ленинградской, 26\2.

– в Серове со 2 по 6 августа вакцинация проходит в двух ТЦ: «Тайга» (ул. Ленина, 128) – с 9:00 до 16:00 и «Родина» (ул. Ленина, 179) – с 9:00 до 18:00. Также поставить прививку в здании «Родины» можно 7 августа с 9:00 до 16:00.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что теперь и в мобильных пунктах вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге будут прививать новым препаратом «Спутник Лайт» – сегодня в Кольцово приземлился борт с 67300 доз препарата.

В пресс-службе областного минздрава рассказали, что уже завтра, 3 августа, «Спутник Лайт» привезут в ТЦ «Мега» и «Академический», но точное количество доз еще не известно, вся информация обновляется в ежедневном режиме.

В Гринвиче и Меге ввели электронную очередь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов сообщил, что «Спутником Лайт» будут прививать только тех, кто полгода назад уже вакцинировался от COVID или переболел. Вакцина однокомпонентная.

Напомним, поставить прививку от коронавируса в пунктах вакцинации в Екатеринбурге и Свердловской области можно, отстояв обычную очередь, а в «Гринвиче» и «Меге» – электронную.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вакцинация от коронавируса в Екатеринбурге: где привиться иностранной вакциной. Получены заявки на регистрацию иностранных вакцин от коронавируса в России (подробнее)

Пройти в Екатеринбурге диспансеризацию после коронавируса: адреса, что для этого нужно. Рассказываем, кого пригласят, а кому нужно самостоятельно записаться (подробнее)

Горячая линия по коронавирусу в Екатеринбурге 2021: куда звонить и что спросить (подробнее)