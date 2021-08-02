В Свердловскую область поступило 67 300 доз вакцины «Спутник Лайт»

«Спутник Лайт» можно будет поставить не только в поликлиниках, но и в торговых центрах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область сегодня, 2 августа, поступило 67 300 доз вакцины «Спутник Лайт». В ближайшие дни ее распределят по больницам региона. Об этом рассказал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Преимущество «Спутник Лайт» в том, что вакцина однокомпонентная. В отличие от остальных препаратов здесь достаточно одного укола, - написал глава региона. - Эта вакцина может использоваться как для первой вакцинации, так и для повторной. Если у вас уже есть иммунитет к ковиду, то уровень антител у вас может вырасти в 40 раз. Это очень важно. Берегите себя.

Он отметил, что в последние дни в Свердловской области несколько раз устанавливали печальные «рекорды» по количеству заболевших и по смертности от коронавируса. Так, сегодня в регионе зарегистрировано 527 новых случаев заражения и 22 смерти заболевших COVID-19.

- Спасение по-прежнему одно - коллективный иммунитет, которого можно достичь только с помощью прививок, - добавил губернатор.

Список медучреждений, где будут ставить «Спутник Лайт» можно будет посмотреть на сайте Городского центра медпрофилактики. Кроме того, вакцина появится и в торговых центрах.