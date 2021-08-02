Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 2 августа 2021 года: очередной антирекорд

В Свердловской области сохраняются меры предосторожности в общественных местах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 527 случаев заболевания коронавирусом, из которых 153 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Верхней Пышмы, Березовского, Нижнего Тагила, Полевского, Бисерти, Волчанска, Качканара, Кушвы, Невьянска, Североуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших жителей Среднего Урала с начала пандемии составляет 108 468 человек, из которых 100 748 полностью справились с инфекцией. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 449 человек.

По состоянию на 2 августа состояние 842 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 500 человек размещены в палатах интенсивной терапии, 395 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки в регионе зафиксированы еще 22 случая смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии составляет 4 402.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Будет ли обязательная вакцинация в Свердловской области: отвечает заместитель губернатора. Власти уже разработали систему QR-кодов, но пока она не требуется (подробнее)

Свердловские власти проработали введение QR-кодов. Кроме этого решается вопрос о допуске в вузы только вакцинированных студентов (подробнее)