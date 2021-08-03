На Среднем Урале начнут прививать детей от коронавируса

Сейчас 70% коек ковидных больниц обеспечены кислородной поддержкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области начнут прививать детей от коронавируса. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил заместитель губернатора Павел Креков. Сейчас власти ждут клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт». С начала пандемии в регионе не было зарегистрировано детских смертей от COVID-19.

- Многие дети переносят коронавирус бессимптомно. Я, теоритически, допускаю возможность, что какие-то случаи могут быть пропущены. Дети гораздо легче переносят коронавирусную инфекцию. Тяжелых и значимых случаев мы не регистрируем. Испытание «Спутник Лайт» завершится к сентябрю. Тогда и станет понятно, сможем ли мы прививать подростков, - рассказал заместитель губернатора.

Также Павел Креков отметил, что «Спутник Лайт» подходит как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации.