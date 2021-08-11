Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 11 августа 2021 года

На Урале новые рекорды по коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден еще 521 новый случай заболевания коронавирусом, из которых 198 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Верхней Пышме, Первоуральске, Сухом Логу, Красноуфимске, Ревде, Реже, Асбесте, Нижнем Тагиле, Кушве, Каменске-Уральском, Староуткинске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 113 132 человека, из которых 105 189 полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки из больниц выписано 458 человек.

Состояние 819 человек на данный момент оценивается врачами как тяжелое, 509 из них размещены в палатах реанимации, 421 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 25 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 602 человека.

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