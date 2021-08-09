Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 9 августа 2021 года

Борьба с коронавирусом продолжается в полную силу Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 522 случая заражения коронавирусом, из которых 169 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Алапаевске, Бисерти, Дегтярске, Ирбите, Карпинске, Кушве, Полевском, Нижнем Тагиле, Ревде, Сосьве, Сухом Логу и других населенных пунктах Свердловской области.

Обще число заболевших коронавирусом с начала пандемии жителей Свердловской области составляет 112 093 человека, из которых 103 925 полностью справились с вирусом. За сутки из инфекционных отделений больниц выписано 419 человек.

По данным на 9 августа 2021 года состояние 834 человек оценивается как тяжелое, 502 из них размещены в палатах реанимации, 431 – подключен к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 18 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии составляет 4 553 человека.

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