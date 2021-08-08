Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 8 августа 2021 года

В Екатеринбурге сохранены основные меры безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 8 августа 2021 года подтверждено еще 514 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 177 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи заражения приходятся на Верхнюю Салду, Качканар, Сухой Лог, Каменск-Уральский, Верхнюю Туру, Артемовский, Кушву, Первоуральск, Нижний Тагил и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 111 571 человек, из которых 103 506 - полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки из больниц региона выписано 447 человек.

На данный момент врачи оценивают состояние 836 человек как тяжелое, из них 504 размещены в палатах реанимации, 416 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также в регионе за сутки регистрирован еще 21 случай смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 535 человек.

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