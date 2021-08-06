«Есть две святых профессии – врачи и девелоперы»: Владимир Городенкер рассказал, как девелоперы улучшают жизнь в Екатеринбурге

Новые жилые комплексы. Фото: предоставлено «Атлас Девелопмент»

В этом году День строителя приходится на 8 августа. Это праздник всех, благодаря кому Екатеринбург растет ввысь и вширь. В связи с этим мы пообщались с главой компании «Атлас девелопмент» Владимиром Городенкером о том, что собою представляют современные жилые комплексы и с какими проблемами сейчас сталкиваются строители.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОЖАЕТ

- Владимир Борисович, какие сегодня у девелоперской компании могут быть конкурентные преимущества?

- Я бы на первое место поставил создание уникального и интересного продукта, который востребован у покупателей. Ведь сегодня именно это – цель любой девелоперской компании. Если учитывать скорость развития строительных технологий и материалов, это непростая задача, ведь сроки реализации проектов составляют в среднем от 2-3 лет до 5-6. За это время вкусы покупателей могут измениться, технологии и материалы «шагнуть вперед». И при этом строящийся продукт должен быть интересен покупателю и даже, как задача максимум, восхищать. Вот в таких условиях сегодня находится строительные компании.

Глава компании «Атлас девелопмент» Владимир Городенкер. Фото: предоставлено «Атлас Девелопмент»

- Как пандемия повлияла на строительную отрасль?

- На нас повлияла не столько пандемия, сколько серьезная инфляция. Рост цен не обошел и строительные материалы. С начала прошлой зимы себестоимость строительства складов А-класса выросла на 55%. А по жилищному строительству за тот же период удорожание произошло примерно на 45%.

- Чем это может обернуться для строительного рынка?

- Сложнее всего приходится генподрядчикам и подрядчикам. Они контрактуются на определенную стоимость. Я думаю, что удорожание приведет к тому, что многие из них, не выдержав, могут уйти с рынка.

НОВЫЙ ТРЕНД – ДОМ, В КОТОРОМ ВСЕ ПОД РУКОЙ

- Говорят, при покупке квартир люди начали экономить на квадратных метрах…

- На самом деле этот тренд существует уже пять лет – средняя площадь квартиры уменьшается примерно каждый год на 3-4 %. Но это происходит не только потому, что все пытаются экономить. С годами проектирование жилого пространства стало намного продуманней, оптимизированней и каждый метр застройщики стараются сделать оправданным для потребителя. Эргономичность нового жилья, смарт - планировки немного «уплотнили» квартиры. Еще одна тенденция - рост инфраструктуры, когда ты можешь провести встречу в кафе у себя же в доме, или сходить в спортклуб тут же, погулять в дворовом пространстве. Это тоже меняет подход к требованию квартирного метража.

Например, в ЖК «Парк столиц» можно выйти из квартиры буквально в домашних тапочках в кафе, ресторан, фитнес-зал и медицинскую клинику и т.д. Все это становится элементами нашей фирменной «Жилой экосистемы» и конечно уменьшает «нагрузку» на квартирные метры.

Новые жилые комплексы. Фото: предоставлено «Атлас Девелопмент»

- Как реализована эта система?

- Просто создается специальное пространство, в котором есть абсолютно все, что необходимо человеку. Мы называем его «Жилая экосистема». У нас два проект реализуются с использованием этого нового стандарта – «Парк столиц» и «4 YOU». В них вы можете найти медицинская клинику или стоматологию, нотариуса, аптеку и еще многие нужные услуги. Внутри «Жилой экосистемы» находятся продуктовые магазины, бассейн, салон красоты. Для детей открыты коммерчески и муниципальный детсад, школа, развивающие клубы. И все это находится в периметре твоего дома, в Жилой экосистеме.

- Насколько мы знаем, в «Парке столиц» есть даже свой парк с деревьями, привезенными из Германии.

- Мы огромное внимание уделяем дворовому пространству. В «Парке столиц» площадь двора более 20 тысяч квадратных метров. Настоящим его достоянием стала беговая дорожка на 530 метров. Предусмотрены различные зоны для воркаута, занятия йогой и активными видами спорта. Есть даже ручеек, где дети могут запускать кораблики, как делали это мы в детстве. В амфитеатре можно показывать фильмы и проводить праздники. Отведена специальная зона для выгула кошек и собак. Думаю, за подобными проектами будущее. Они не потеряют в стоимости даже спустя 20 лет.

- Получается, можно жилой комплекс совсем не покидать? Только, чтобы на работу съездить?

- В жилом комплексе же есть и офисы. Возьмем ситуацию, когда бизнесмен рассматривает покупку жилья. Так вот, он может сразу приобрести офисное пространство и квартиру в одном комплексе. Это тоже удобно.

- Вы решили запатентовать свое ноу-хау?

- Мы уже запатентовали термин «Жилая экосистема». Но мы с удовольствием делимся своими разработками со всеми девелоперами. К нам очень часто приезжают делегации из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга... Совсем недавно показывали свои объекты большой делегации из Москвы, к нам приезжала «Школа девелопмента».

ВАЖНА ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ОТ КОЛЛЕГ

- На выставке «Иннопром» в этом году вы показывали детальный макет Логопарка «Кольцовский». Как он реализуется?

- Реализуется очень хорошо. Осталось порядка 15% незастроенной территории. Все остальные участки уже имеют своих резидентов, которые либо построили объекты, либо еще строят, либо находятся на этапе проектирования. Логопарк востребован, потому что он имеет уникальное расположение на пересечении двух крупных трас – объездной дороги и Россельбана. Рядом аэропорт Кольцово. В будущем появится общественный транспорт и остановка городской электрички. Удобно добираться работающим здесь людям, ведь с выходом на полную мощность штат логопарка может достигать 20 тысяч человек.

- В июне в Санкт-Петербурге на Urban Awards вы получили награду «Девелопер года». Вы ее особенно выделяете. Почему?

- Прежде всего потому что это оценка профессионального сообщества. Urban Awards – самая известная и престижная премия в сфере недвижимости. И вот на ее финале, когда со всей России собираются самые лучшие строительные компании, онлайн голосованием они выбирают именно нашу компанию! Конечно, когда профессионалы рынка, девелоперы признают нашу компанию «Девелопером года», это очень сильно. И коллеги оценили нашу работу в том числе и за создание уникальной «Жилой экосистемы». Помимо этого, мы получили еще несколько наград за наши проекты. Это доверие, которое мы обязательно должны оправдать. Символично, что награда вручена компании в год ее 15 – летия. Это значимая оценка нашей работы за эти годы!

- Поздравляем вас с Днем строителя. Что бы вы хотели пожелать коллегам?

- Для меня есть две святых профессии – доктора и девелоперы. Доктора лечат людей и спасают жизни. Девелоперы создают мир вокруг нас. И я хочу пожелать, чтобы каждый участник этого процесса, начиная от рядового строителя, заканчивая собственником компании, любил свое дело, вкладывал в него душу, развивал и получал от этого удовольствие! Кроме того, конечно же хочу поздравить тех, кто имеет непосредственное отношение к развитию строительной отрасли в нашем регионе. Это министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков и заместитель Главы Екатеринбурга Рустам Галямов, курирующий строительное направление в уральской столице. Благодаря их работе Екатеринбург и наш регион преображаются, растут и меняют свой облик к лучшему.