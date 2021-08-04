Школьные базары в Екатеринбурге 2021: адреса, цены

Традиционно школьные базары начинают работу во второй половине августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чуть меньше месяца осталось до начала учебного года. О том, как собрать ребенка в школу и сколько это будет стоить, родители задумываются задолго до 1 сентября. Школьные базары в 2021 году традиционно откроются в Екатеринбурге примерно в середине августа, тем не менее начать сборы в школу можно уже сейчас. Рассказываем, где уже можно купить тетрадку, ручки, рюкзаки, а где в школьные базары 2021 откроются в ближайшее время.

АДРЕСА ШКОЛЬНЫХ БАЗАРОВ 2021 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ТРЦ «Мегаполис»

Адрес: ул. 8 Марта, 149

Сайт: megapolis66.ru

Время работы: 10:00 – 22:00

Школьный базар уже открыт в «Мегаполисе», только он не оформлен в отдельное помещение, а расположен сразу на нескольких этажах. Купить одежду для школы можно на 0, 1 и 4 этаже, рюкзаки – на 1, 3, 4, 5 и цокольном этаже. Канцтовары продаются на цокольном и 4 этаже.

«КОСК Россия»

Адрес: ул. Высоцкого, 14

Время работы: 23 – 30 августа с 11:00 до 18:00

Из года в год уже не одно десятилетие в конце августа «КОСК Россия» является одним из крупнейших школьных базаров Екатеринбурга. Здесь продают канцелярские товары, книги и учебники, ранцы, портфели и сумки, школьную форму, одежду и обувь.

ТЦ «Кит»

Адрес: ул. Амундсена, 65

Сайт: mirtetradey.ru

Время работы: 10:00 – 21:00

Школьный базар 2021 в Екатеринбурге открыт в магазине «Мир тетрадей» в ТЦ «Кит» до 5 сентября. Здесь можно купить все для школы: тетради, пеналы, шариковые ручки, карандаши, альбомы, краски, ластики, линейки, папки, скоросшиватели, обложки, картон, пластилин, органайзеры. Школьный пенал можно купить за 89 рублей, тетрадь 12 листов за 11 рублей, шариковую ручку – за 25 рублей, мешок для сменной обуви за 300 рублей, а рюкзак – за 1390 рублей.

Этот же магазин проводит школьный базар 2021 в торговых центрах Екатеринбурга: «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46), «Успенский» (ул. Вайнера, 10), «Дирижабль» (ул. Шварца, 17), Глобус (ул. Щербакова, 4) и «Академическом» (ул. Краснолесья, 133).

Школьные принадлежности можно купить в течение всего года Фото: Алексей БУЛАТОВ

МАГАЗИНЫ, ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШКОЛЫ

Лента

Адрес: филиалы в каждом районе города

Сайт: lenta.com

Время работы: круглосуточно, либо с 07:00 до 01:00

Вне зависимости от школьных базаров 2021 Екатеринбурга здесь можно собрать ребенка в школу. Например, шариковая ручка здесь стоит от 2,49 рублей, тетрадь от 11,99 рублей, ранец от 1299 рублей.

Супермаркет «Кировский»

Адрес: ул. Сиреневый бульвар, 2

Сайт: kirmarket.ru

Время работы: 08:00 – 23:00

На втором этаже торгового центра в течение всего года можно купить все для школы от канцелярских принадлежностей до формы.

Галамарт

Адрес: все районы города

Сайт: galamart.ru

Время работы: 10:00 – 21:00

Еще один магазин, где принадлежности для школы продаются круглый год, вне зависимости от работы августовских Школьных базаров 2021 Екатеринбурга. Так, например шариковая ручка здесь продается за 2 рубля, тетрадь стоит от 7 рублей, пенал – от 83 рублей, школьный рюкзак – от 239 рублей и мешки для обуви от 83 рублей.

Рынок «КОР»

Адрес: ул. Высоцкого, 45

Время работы: 08:00 до 18:00

Здесь можно купить школьные принадлежности в течение всего года, но во второй половине августа товаров становится в разы больше, так рынок присоединяется к Школьным базарам Екатеринбурга и 2021 не станет исключением. В продаже ручки, карандаши, пеналы, тетради, ластики, цветные карандаши, блокноты, альбомы для рисования, кисти, краски, одежда и обувь, ранцы и сумки для обуви. По ценам индивидуально, не сильно дешевле, чем в магазинах. Кроме того, здесь можно купить принадлежности оптом.

Ашан

Адрес: ул. Халтурина, 55, ул. Металлургов, 87

Сайт: auchan.ru

Время работы: 8:00 – 22:00, либо 08:30 – 23:00

Заказать школьные принадлежности можно в разделе «Канцтовары» круглый год, вне зависимости графика работы Школьного базара 2021 в Екатеринбурге.

Так, хиты продаж, согласно сайту магазина: бумага для принтера за 229 рублей, ластик за 17,99 рублей, линейка за 5,99 рублей, цветной картон за 39,99 рублей, чернографитовый карандаш за 49,99 рублей, школьная тетрадь в узкую линейку за 3,99 рублей, точилка с контейнером за 21,99 рублей, набор текстовыделителей за 199,99 рублей, канцелярские ножницы за 84,99 рублей, тестрадь за 9,35 рублей и дневник для 1-11 класса за 29,99 рублей.

Комус

Адрес: офис продаж на ул. Артинская, 12

Сайт: komus.ru

Время работы: пн-пт с 10:30 до 16:00

На сайте Комуса товары из серии «Школьный базар 2021» в Екатеринбурге продаются в разделе «Школа 2021».

Здесь можно заказать не только канцтовары, но и мебель для учебы дома, а также оргтехнику.

Тонкая тетрадь 12 листов стоит от 8,60 рублей, шариковая ручка – от 12,60 рублей, пенал – от 45,60 рублей, анатомический ранец – от 2450 рублей, а мешок для сменной обуви – от 79 рублей.

Сима-ленд

Адрес: ул. Черняховского, 86, корпус 8

Сайт: sima-land.ru

Время работы: 9:00 – 20:00

Канцтовары в «Сима ленде» можно купить в течение всего года, но особый спрос на них, конечно в дни работы в Екатеринбурге школьных базаров, и в 2021 году в том числе.

Можно заказать с доставкой до дома, до пункта выдачи или поехать в магазин и выбрать все самостоятельно.

Цены: шариковая ручка стоит от 5,50 рублей, тетрадь 12 листов – от 2,96 рублей, мешок для сменной обуви – от 55 рублей и ранец – от 190 рублей.