Так сейчас выглядит Храм Аполлона - визитная карточка Сиде. Фото: alena_ekaterinburg в Intagram

В курортной части Турции продолжают бушевать лесные пожары, которые начались 28 июля. Возгорание началось рядом с курортным городом Манавгат в провинции Анталья, а затем дошло до любимого многими россиянами и иностранными туристами курорта Мармарис.

В семи километрах от Манавгата расположен город Сиде. Там вместе с семьей сейчас отдыхает врач –вертебролог из Екатеринбурга Дмитрий Сухарев. Он рассказал «КП»-Екатеринбург о том, какая сейчас обстановка в курортном городе, вблизи которого вспыхнул мощный пожар.

- Мы прилетели еще 23-го вечером. О пожаре мы узнали 28 июля. Около 11 часов увидели дым. Местные говорили, что пожар начался раньше – примерно в 5-6 утра, - рассказывает Дмитрий Сухарев. - Когда мы узнали о пожаре, мы были на пляже. Увидели дым и почувствовали запах. Пока шли с пляжа, узнали, что уже горят поля. А когда вернулись в отель и поднялись в номер на четвертый этаж, увидели языки пламени и, что горит лес. Горело где то в 5-6 километрах от нашего отеля.

Лесные пожары тушат при помощи авиации. Фото: скриншот видео dr.suharev в Instagram

Турист отмечает, что видел минимум 10 летящих вертолетов. И несколько самолетов.

- Причем вертолеты с цистернами летали практически над нами, хотя они должны летать в воздушном коридоре. Но, видимо, в связи с экстренной ситуацией, турки решили этим пренебречь, - предположил врач.

Дмитрий рассказал, что, несмотря на ситуацию, обстановка на курорте спокойная, паники нет. Хотя лесные пожары уже внесли существенные коррективы в отдых туристов.

- Власти Турции запретили все водные виды спорта. Сейчас нет ни гидроциклов, ни парашютов. Море чистое, нет ни одной яхты. Хотя еще позавчера все было абсолютно наоборот. Думаю, это нужно для того, чтобы ничто не мешало вертолетам зачерпывать воду, - отмечает Дмитрий.

Сейчас в местах в районе пожара отменены все экскурсии.

Причины пожара пока точно неизвестны.

- Кто говорит, что это было неосторожное обращение с огнем, а некоторые местные и вовсе думают, что это подожгли сирийские террористы. Что странно, пожар начался минимум в 5-6 точках одновременно, - уточнил турист.

Сейчас огонь ушел в сторону Алании. Турист считает, что причиной активного распространения лесных пожаров стала небывалая жара. На минувшей неделе жара временами доходила до 50 градусов Цельсия, а ночью столбик термометра не опускался ниже тридцати.

- Из-за дыма температура воздуха опустилась. Сейчас в районе 35 градусов. Из-за дыма в сторону Алании сейчас даже не видно гор. Вообще, если смотреть на небо, то похоже на ноябрьское утро в Екатеринбурге, - сравнил турист.

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