На матч ФК «Урал» смогут попасть только состоятельные болельщики

В клубе готовы компенсировать болельщикам затраты на покупку билетов и абонементов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два дня назад, 21 июля, ФК «Урал» прекратил продажу билетов на домашние матчи с «Краснодаром» и «Нижним Новгородом», а также абонементов на новый сезон. Тогда же клуб выразил надежду, что болельщики, которые успели купить билеты и абонементы, все-таки смогут попасть на стадион. Однако сегодня стало известно, что из-за коронавирусных ограничений матч смогут посетить только 500 болельщиков – состоятельных фанатов клуба.

- По предписанию главного государственного санитарного врача России матч 1 тура Тинькофф РПЛ «Урал» - «Краснодар» смогут посетить только 500 болельщиков. В эту квоту входят только владельцы карт BUSINESS CLUB, - сообщается на сайте ФК «Урал».

Отметим, что для владельцев карт BUSINESS CLUB во время матчей предполагаются отдельные зрительские места на стадионе, с отдельным входом, а также ресторанная зона для VIP-гостей.

В клубе отметили, что готовы компенсировать болельщикам, не имеющим карту BUSINESS CLUB, затраты на покупку билетов и абонементов. В ближайшие дни они обещают разработать план и опубликовать его на следующей неделе.

- Просим всех отнестись к сложившимся обстоятельствам с пониманием. Команда останется без поддержки родных болельщиков, которые купили абонементы, билеты и были готовы прийти на «Екатеринбург Арену». Игроки и тренеры огорчены этим обстоятельством, но сделают все возможное, чтобы порадовать вас результатом, - рассказали в клубе.

Также там отметили, что встреча главной команды с болельщиками также отменена из-за пандемии коронавируса. Она будет организована, как только эпидемиологическая ситуация улучшится.

Напомним, первый матч нового сезона, в котором «Урал» сыграет с «Краснодаром», должен пройти в воскресенье, 25 июля на «Екатеринбург Арене».