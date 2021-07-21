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Спорт21 июля 2021 13:02

ФК «Урал» приостановил продажу билетов на два матча и абонементов

Пока неизвестно смогут ли попасть на стадион те, кто уже их купил
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Решения по поводу проведения матчей будут приняты исходя из данных оперштаба

Решения по поводу проведения матчей будут приняты исходя из данных оперштаба

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФК «Урал» временно остановили продажу билетов на матчи с «Краснодаром» и «Нижним Новгородом», а также абонементов на новый сезон. Информация об этом появилась в официальной группе команды ВКонтакте.

- Это связано с тем, что в настоящее время отмечается рост заболеваемости среди населения новой коронавирусной инфекции в Свердловской области, - сообщили в группе.

В ФК «Урал» также сообщили, что надеются, что те, кто уже купил билеты и абонементы, все таки смогут попасть на стадион. В любом случае решения по поводу проведения матчей будут приняты исходя из данных оперштаба.

Первый матч нового сезона, в котором «Урал» сыграет с «Краснодаром», должен пройти в воскресенье, 25 июля.