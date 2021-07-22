Премьер Мишустин распорядился выделить 7,5 миллиардов на медицинский кластер в Екатеринбурге

Эти договоренности были достигнуты в ходе встречи премьер-министра с губернатором Евгением Куйвашевым. Фото: Владимир Веленгурин "КП", Алексей Булатов "КП"

Премьер-министр Михаил Мушустин распорядился выделить колоссальные суммы на строительство и улучшение медицинской инфраструктуры на Среднем Урале.

В частности, 70 миллионов рублей на дооснащение получит Центральная городская клиническая больницы №1 Екатеринбурга. Кроме того, 230 миллионов рублей из федерального бюджета будут выделены на покупку оборудования для Областной детской клинической больницы. Проект решения по этим вопросам необходимо подготовить не позднее 13 августа.

- Минфин, Минздрав и Минэкономразвития должны предусмотреть в федеральном бюджете до 7,5 миллиарда рублей на проектирование и строительство медицинского кластера в Академическом районе, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Проект кластера представили 2 марта 2018 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, Минздраву поручено заключить соглашение с региональными властями о проектировании и строительстве научно-исследовательского института охраны материнства. Это необходимо сделать до 1 октября.

Также трем федеральным ведомствам дано поручение до 13 августа проработать вопрос о строительстве университетского кампуса УрФУ.

- Проекты развития региона российский премьер обсудил с губернатором в ходе двусторонней рабочей встречи 5 июля, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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