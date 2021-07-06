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В Екатеринбурге создадут медицинский кластер. В него войдет нескольких лечебных и научных учреждений: НИИ ОММ, Уральский государственный медицинский университет с комплексом учебных корпусов, общежитий, спортивных площадок, медицинский центр, технопарк Академический, инновационный онкоцентр и центр реабилитации.

Создание кластера обсудили накануне, 5 июля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

- Медицинского кластера такого уровня и масштаба ранее не было не только в Свердловской области, но и в УрФО. Этот проект ориентирован на медицину высоких технологий и может получить общефедеральное значение, - рассказал Евгений Куйвашев.

Кластер будет создаваться поэтапно. Планируется, что сдача первого этапа объекта состоится в конце 2024 года. Проект будет финансироваться из федерального бюджета.