«Сорвал на балконе джекпот»: житель Химмаша сделал уникальный кадр, пролетающего правительственного самолета

Самолет, который удалось снять супругам входит в состав президентского авиаотряда Фото: страница ВКонтакте Юлии Ташлыковой

Жителей микрорайона Солнечный в Екатеринбурге накануне напугал самолет, который пролетел «в нескольких метрах» над жилыми высотками. Очевидцы рассказывали, что раньше воздушные суда никогда так низко не летали и делились, что шум от грузового Ил-76 их не на шутку напугал. Также жители Солнечного писали, что у них было ощущение, что самолет теряет высоту и падает. Однако Ил-76 спокойно пролетел, оставив после себя, только бурю эмоций местных жителей и видео, которое разлетелось в сети.

ИЛ-76, напугавший жителей Солнечного над Химмашем Фото: страница ВКонтакте Юлии Ташлыковой

Есть в Екатеринбурге еще один микрорайон, где можно увидеть низко пролетающий самолет. Это Химмаш. Он находится недалеко от аэропорта Кольцово. Здесь жители привыкли к шуму и совсем не боятся того, что самолеты пролетают низко над их домами. Более того, некоторые жители любят такие моменты и стремятся поймать их на камеру фотоаппарата. Например, Юлия и Александр Ташлыковы. Они увлекаются споттингом, то есть наблюдают за воздушными судами и фотографируют их. Причем кадры они делают прямо с балкона своей квартиры - они живут на девятом этаже и самолеты пролетают совсем рядом. Один раз им даже удалось снять правительственный ИЛ-96-300.

- Пока я была на работе, муж сорвал на балконе джекпот - снял правительственный самолет. ИЛ-96-300 в конфигурации VIP входит в состав президентского авиаотряда. Был передан в эксплуатацию в 2009 году, - рассказала Юлия.

Скорее всего на этом самолете прилетели в Екатеринбург люди из сопровождения премьер-министра Михаила Мишустина, который посещал наш город во время международной выставки Иннопром. Известно, что сам он прилетел в столицу Урала на день раньше на другом воздушном судне.

- Мы увидели самолет на Flightradar24 (веб-сервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов - Прим. Ред). И как раз была 08 полоса, то есть заход на посадку через Химмаш, - добавила Юлия.

Фото: страница ВКонтакте Юлии Ташлыковой

В разговоре с «КП-Екатеринбург» жительница Химмаша рассказала, что самолеты – это достопримечательность микрорайона.

- У нас на Химмаше все сигналки орут, когда ИЛ взлетает и садится. Это не новшество, это реактивный самолет. Мы не пугаемся, даже любим такие моменты. Живем на девятом этаже на улице Водной, то есть прямо под глиссадой. Специально купили здесь квартиру, - рассказала Юлия. – Поэтому меня очень удивили новости, что жителей Солнечного напугал самолет пролетевший над их домами.

Она рассказала, что утверждение жителей Солнечного о том, что самолет пролетел «в нескольких метрах» надо домами и мог задеть крышу не может быть правдой. По словам Юлии, на самом деле он прошел над зданиями выше 200 метров, а то, что людям показалось, что он влетит в дома, всего лишь обман зрения.