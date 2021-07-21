Жителей Солнечного напугал самолет, пролетевший над домами в «нескольких метрах»

Самолет пролетел в нескольких метрах над домами Фото: скриншот с видео

Жителей Солнечного в Екатеринбурге напугал самолет, пролетевший над домами, как рассказывают очевидцы, в нескольких метрах. Видео, как воздушное судно пролетает над зданиями опубликовали на странице в Instagram микорорайона.

Очевидцы рассказали, что, когда самолет начал приближаться к домам, было ощущение, что оно влетит прямо в них. Также жители микрорайона утверждают, что в их квартирах едва не повылетали стекла.

- Я думал у меня стекла вылетят, ну и ждал его у себя в квартире. За 4 года первый раз так, это точно, - пишет один из очевидцев в аккаунте микрорайона в Instagram.

- Летел над нашим домом просто очень низко!!! Страшно!!! Обычно самолет слышно из далека, а потом видно его, а этот как загремел и сразу пролетел, ощущение, что он терял высоту... нужно как то решать этот вопрос, - пишет еще одна жительница Солнечного под постом с видео полета.

В аэропорту Кольцово «КП-Екатеринбург» рассказали, что каких-то нарушений зафиксировано не было и аэропорт работает в штатном режиме.

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