У него остался 16-летний сын: соседи о мужчине, который разбился на Сортировке

Мужчина пролетел около шести метров и истек кровью. Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге следователи СКР проводят проверку по факту смерти 38-летнего Сергея К., который разбился вечером 21 июля. Все произошло в многоэтажке на Бебеля, 138. Мужчина сорвался и упал на козырек магазина. Падение затылком вниз оказалось несовместимым с жизнью, Сергей истек кровью и умер на месте. Прибывшие врачи скорой лишь зафиксировали смерть в 19:55.

Как рассказали «Комсомолке» знакомые погибшего, уралец проживал в трехкомнатной квартире на четвертом этаже вместе с женой и 16-летним сыном. Родные Сергея отказались от комментариев.

На козырьке осталась лужа крови, перчатки криминалистов и разбитые стекла. Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Порядочный был мужик, - вспоминает соседка. – У него отец на севере вахтовиком работал, семья достаточно обеспеченная. Его сын учится в соседней школе.

Один из друзей Сергея опроверг информацию о том, что мужчина пытался пробраться к бывшей жене. Но его версия случившегося также вызывает много вопросов.

- Да он просто хотел кондиционер починить! Зачем вообще в этой истории разбираться, человек хороший умер! Он вылез из окна и хотел до кондиционера добраться. Он мог это сделать, выйдя сразу на козырек. Но у него ключа от двери туда не было, - объяснил знакомый погибшего.

Родственники погибшего отказались давать комментарии. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Управляющий местного ТСЖ Светлана Криулина подтвердила факт смерти жителя дома, но отказалась от комментариев.

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