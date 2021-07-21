Силовик получил травму ноги. Фото: скриншот видео

Появилось видео наезда лихача на Audi на инспектора ГИБДД. Напомним, ЧП произошло ночью 15 июля на улице Начдива Онуфриева.

Тогда внимание инспекторов ГИБДД привлекла Audi, проехавшая на красный. Водитель проигнорировал требование об остановке. Сотрудниками ГИБДД пришлось догонять немецкую иномарку.

На видеозаписи видно, как автомобиль ДПС блокировал Audi. Один из инспекторов начал проверять у водителя документы. В этот момент парень дал по газам. При этом инспектор ГИБДД в этот момент зацепился за автомобиль. Но лихач и не подумал останавливаться. Он несколько метров протащил инспектора и скрылся. К счастью, силовику удалось отцепиться от машины.

Позже полицейским удалось задержать водителя. По данным "КП"-Екатеринбург, парня, сидевшего за рулем Audi, зовут Самир Мамедов. Оказалось, что машина принадлежала сожительнице молодого человека, а сам он никогда не имел водительского удостоверения. За многочисленные нарушения ПДД он получил штрафы. Сейчас он находится в изоляторе, куда его отправили на 14 суток за оставление места ДТП.

Кроме того, на лихача завели уголовное дело.

- 22-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), - рассказали в пресс-службе регионального СК.

Расследование уголовного дела продолжается.