В Екатеринбурге бесправный лихач на Audi сбил полицейского

Сотрудник ГИБДД получил травму ноги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 22-летний парень, управлявший Audi, сбил полицейского.

По версии следствия, ДТП произошло ночью 15 июля. Обвиняемый, не имеющий водительского удостоверения, ехал по улице Начдива Онуфриева. Парень проехал светофор на красный, чем привлек внимание инспекторов ГИБДД.

- Не желая быть привлеченным к установленной законом ответственности, молодой человек применил физическое насилие в отношении одного из инспекторов ДПС, наехав на него автомобилем, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

После этого инспектор получил травму ноги, а лихач скрылся с места ДТП.

Как выяснили полицейские, автомобиль принадлежит сожительнице 22-летнего парня. При этом водительского удостоверения тот никогда не имел.

- Женщина пояснила, что после инцидента молодой человек оставил ей ключи от автомобиля и уехал. С помощью камер наружного наблюдения сотрудники полиции установили, что парень уехал на такси, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Таксист, подвозивший лихача в ту ночь, указал адрес, на который увез пассажира. Это было в Кировском районе. Там парня и задержали.

За нарушение ПДД на него составили сразу несколько административных материалов. За оставление места ДТП, по решению суда, парня арестовали на 14 суток. Также его оштрафовали на 1000 рублей за проезд светофора на красный. Кроме того, оказалось, что после ДТП парень пил алкоголь. За это его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Помимо этого на парня завели уголовное дело по первой части статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По ней лихачу «светит» до пяти лет колонии.