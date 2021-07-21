На Урале женщина, пырнувшая ножом полицейского, который защищал подростка, попала под «уголовку»

Полицейский в момент произошедшего находился не на службе. Фото: страницы в соцсетях

В Богдановиче завели уголовное дело на 34-летнюю местную жительницу по имени Светлана, которая пырнула ножом участкового полиции. Об этом «КП»-Екатеринбурга рассказал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

- Территориальным ОВД по данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 111 пункт «з» (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Гражданка с неадекватным поведением задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, - уточнил полковник Горелых.

Напомним, инцидент произошел 19 июля во дворе дома на улице Крылова. Старшина полиции, находившийся у себя дома, стал свидетелем конфликта между соседями. Перепалка случилась между женщиной и подростком, который выгуливал собаку без намордника. Участковый, который в этот момент находился не на службе, поспешил вмешаться в конфликт и попытался вразумить нетрезвую женщину.

- Не уладив ситуацию мирным путем, она вернулась к себе в квартиру и вооружилась ножом. Представитель МВД, чтобы пресечь возможные более тяжкие последствия конфликта, преградил ей путь. Однако, на это дама среагировала неадекватно, ударив полицейского в область груди, - рассказывал о ЧП Валерий Горелых.

После ранения 35-летнего полицейского доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.