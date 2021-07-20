Решение о возбуждении уголовного дела по факту нападения на полицейского будет принимать СК. Фото: страница "Вконтакте"

В Богдановиче участковый полиции получил ножевое ранение после того как вмешался в конфликт между соседями. Как рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник, ранение полицейскому нанесла 33-летняя Светлана К., которая в прошлом была несколько раз судима. После проникающего ножевого ранения силовика пришлось прооперировать.

Вот как информацию об инциденте «Комсомолке» прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- 19 июля в отдел полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации сотрудника ОВД с ножевым ранением. Установлено, что накануне в вечернее время старшина полиции, 1986 года рождения, находясь у себя дома по улице Крылова, стал свидетелем инцидента между двумя местными жителями из-за выгула собаки без намордника, - рассказал полковник Горелых.

Одним из участников ссоры оказался 13-летний подросток, а вторым – женщина, которая в прошлом была судима за побои, грабеж и причинение вреда здоровью. В момент инцидента она была пьяна.

- Не уладив ситуацию мирным путем, она вернулась к себе в квартиру и вооружилась ножом. Представитель МВД, чтобы пресечь возможные более тяжкие последствия конфликта, преградил ей путь. Однако, на это дама среагировала неадекватно, ударив полицейского в область груди, - уточнил Валерий Горелых. - В настоящее время участковому врачи оказывают необходимую помощь.

Представитель ГУ МВД добавил, что в момент произошедшего полицейский был не в форме, так как находился не на службе. Также в полицейском главке отметили, что участковый был трезв.

- Хулиганка была задержана нарядом ППСП. В отношении нее возбуждено административное делопроизводство по ст. 20.21 КоАП РФ - появление в общественном месте в состоянии опьянения. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение, собранный материал райотдел в ближайшее время направит в региональный СКР, - отметил полковник Горелых.

По факту ранения участкового, который предотвращал бытовой конфликт, руководство территориального ОВД проводит служебную проверку.

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