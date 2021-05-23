На Урале эксгибиционист ранил полицейских ножом и палкой

У одного из силовиков оказалась рассечена губа, а второй получил порез кисти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области двое полицейских получили ранения после того, как попытались задержать мужчину, который разгуливал голышом, чем напугал соседских детишек.

ЧП произошло 18 мая в городе Ревде. По данных «КП» оба силовика являются майорами. Один из них - начальник местного уголовного розыска, а его коллега – начальник службы участковых уполномоченных.

- Сотрудники территориального отдела полиции прибыли на место происшествия с целью проверки информации от местных жителей о том, что на улице Суворова якобы находится мужчина, который совершает аморальные действия. Эти сведения подтвердились. В ходе допроса нарушителя общественного порядка, а им оказался 55-летний безработный, он неожиданно схватил деревянную палку, нож и нанес несколько ударов 37-летнему и 40-летнему представителям ОВД, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как рассказал «КП» осведомленный источник, у одного из майоров врачи зафиксировали резаную рану левой кисти. Этого полицейского эксгибиционист атаковал с ножом. Второго силовика 55-летний уралец ударил палкой по лицу. Врачи диагностировали у майора ушиб губы.

После этого любителя оголяться все-таки скрутили и доставили в дежурную часть.

- К счастью, травмы оказались неопасными и госпитализация служителям закона не потребовалась. Действия злоумышленника расценены как применение насилия в отношении представителя власти, а это по действующему законодательству наказывается лишением свободы на срок до 10 лет, - уточнил полковник Горелых.

В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что следователи возбудили против мужчины сразу три уголовных дела (по каким именно статьям не уточняется). По всем ему уже предъявили обвинения.

- Суд по ходатайству следователя СКР избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ведомстве.

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