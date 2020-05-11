«Вы че сюда пришли?»: в Екатеринбурге нарушители самоизоляции напали на наряд полиции

В Екатеринбурге полиция жестко задержала нарушителей самоизоляции, распивающих во дворе алкоголь. Мужчины начали вести себя агрессивно, в итоге полиции пришлось применить силу. Одного из мужчин положили на асфальт и надели наручники, а второму брызнули в лицо из газового баллона. Теперь им «светит» уголовная статья.

Все произошло 10 мая в одном из дворов на улице Кузнецова на Уралмаше.

Весь инцидент попал на камеру GoPro, установленную на одежде полицейского.

На кадрах видно, что наряд патрульно-постовой службы подходит к компании из нескольких мужчин и женщин, которые пьют пиво во дворе дома. Несмотря на введенный в регионе масочный режим, вся компания сидит без масок (правда, после появления полиции некоторые их надели).

Полицейский представляется и спрашивает у людей, почему они нарушают режим самоизоляции и распивают алкоголь в общественном месте, а затем просит показать документы.

Но на требования стражей порядка мужчины реагируют агрессивно.

- Что вы на меня смотрите? – говорит полицейскому мужчина в солнцезащитных очках. – Вы че сюда пришли? Вам че надо?

Сначала мужчина был без маски, но потом ее надел. Фото: скриншот видео

Затем мужчина начинает выражаться матом и подходить к полицейскому, размахивая руками.

Перепалка продолжается около 10 минут. На просьбы полицейского вести себя спокойнее мужчина в солнечных очках только еще больше распаляется. В какой-то момент он и вовсе заявил полицейским «топать отсюда – на хрен». После этих слов силовики сказали нарушителю, что он задержан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/778513" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге нарушители самоизоляции напали на полицейских.Видео: УМВД Екатеринбурга

- Вы задержаны, ваши права ограниченны. Вы агрессивно себя ведете и нарушаете режим самоизоляции, - уточнил полицейский, добавляя, что если мужчина не успокоится, то против него применят силу.

Но эти слова силовика произвели обратный эффект. Мужчина начал вести себя еще более дерзко. В итоге полицейский брызнул тому в лицо из газового баллончика.

Еще одного мужчину, который пытался отбить своего друга у полицейских, силовики скрутили и положили на асфальт, надев наручники. Интересно, что перед этим он сбегал домой в квартиру и схватил там пакет с мусором. После этого он начал говорить силовикам, что якобы вышел на улицу, чтобы его выкинуть.

— Полицейские наткнулись на компанию, которая распивала спиртные напитки около дома. Мужчинам сделали замечание, сказав, что они находятся в общественном месте без масок. На это те стали выражаться матом и хвататься за обмундирование полицейских. На место был вызван наряд группы немедленного реагирования, граждане стали вести себя еще более дерзко. Их увезли в дежурную часть отдела полиции № 15, где в отношении них составили протоколы по статьям 19.3, 20.21 и 20.6.1 КоАП РФ, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Добровольно садиться в машину нарушитель не захотел. Фото: скриншот видео

Также в ведомстве уточнили, что полиция усмотрела в действиях нарушителей признаки статьи 319 уголовного кодекса «Оскорбление представителя власти». Эти материалы сейчас направлены в Следственный комитет.

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