Масочный режим в Екатеринбурге и Свердловской области продлили еще на неделю

9 Май 2020 2020-05-09T13:17:22+03:00

В общественных местах сейчас можно находиться только в масках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эта мера защиты от коронавируса будет действовать на Среднем Урале до 18 мая

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 9 мая подписал Указ о продлении масочного режима в Екатеринбурге и на территории всего региона до 18 мая.

То есть эта мера защиты населения от коронавируса будет действовать на Среднем Урале всю следующую неделю.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации Свердловской области.

Указа уже вступил в силу. Фото: портал правовой информации Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU