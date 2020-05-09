2020-05-09T13:17:22+03:00
Общество

Масочный режим в Екатеринбурге и Свердловской области продлили еще на неделю

Эта мера защиты от коронавируса будет действовать на Среднем Урале до 18 мая
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
В общественных местах сейчас можно находиться только в маскахВ общественных местах сейчас можно находиться только в маскахФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 9 мая подписал Указ о продлении масочного режима в Екатеринбурге и на территории всего региона до 18 мая.

То есть эта мера защиты населения от коронавируса будет действовать на Среднем Урале всю следующую неделю.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации Свердловской области.

Указа уже вступил в силу. Фото: портал правовой информации Свердловской области

Указа уже вступил в силу. Фото: портал правовой информации Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Масочный режим в Екатеринбурге и Свердловской области продлили еще на неделю
В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в убийстве известного адвоката
«Жди меня и я вернусь»: Вадим Самойлов вместе с паралимпийцем и Героем России прочитали стихи о войне
Горожане заполнили центр Екатеринбурга в День Победы
«Вы только себя берегите!»: губернатор Евгений Куйвашев по телефону поздравил ветеранов Великой Отечественной войны
Свердловский губернатор рассказал о своем дедушке-разведчике
«Дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге»: бывшая девушка Егора Крида рассказала о своем прадеде
Екатеринбург готовят к «режиму тишины»
В Екатеринбурге сотрудники госавтоинспекции раздали значки и наклейки к Дню Победы
День Победы в Екатеринбурге 9 Мая 2020 года: уральцы присоединились к акции «Флаг в День Победы»
День Победы в Екатеринбурге 2020: какие ограничения будут действовать в городе
Евгений Куйвашев объяснил, почему в Екатеринбурге не отменили салют и авиапарад
«Задержали в собственной квартире»: в Екатеринбурге поймали подозреваемого в зверском убийстве адвоката
На Урале с подачи Мантурова запустят еще одно производство аппаратов ИВЛ
Медики за сутки обследовали на коронавирус 5 628 уральцев
Уральский историк объяснил феноменальную популярность акции «Бессмертный полк»
В Екатеринбурге коронавирус подтвердился у 65 жителей общежития «Гортранса»
В Свердловской области предложили навсегда запретить вечернюю продажу алкоголя
Начинающий режиссёр снял трогательный Lego-мультик ко Дню Победы
Уральские волонтеры начали доставлять ветеранам подарочные продуктовые наборы
Прокуратура разбирается с медиками, которые бросили бабушку с коронавирусом у подъезда в Екатеринбурге
Первый мэр современного Екатеринбурга отмечает 70-летний юбилей