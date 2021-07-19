Сторонники партии «Новые люди» требуют прекратить выбросы ядовитого газа в Нижнем Тагиле

Фото: предоставлено организаторами акции

Марш организовала группа сторонников партии «Новые люди» во главе с популярным блогером и автогонщиком Марией Баранцевой и общественным деятелем Евгением Кузнецовым.

«Когда мы узнали, что был очередной выброс ядовитых веществ в атмосферу, сразу решили поддержать тагильчан. О таких проблемах нужно кричать и проводить яркие акции. Но в целом экологические проблемы нужно решать системно. Например, размещать газоанализаторы вблизи заводов, дать возможность каждому оперативно получать информацию об экологических катастрофах и видеть процесс устранения проблем», - говорит Мария Баранцева.

Фото: предоставлено организаторами акции

Нижний Тагил - город с развитой промышленностью и проблемной экологией. Мария и Евгений намерены изменить экологическую ситуацию в городе, и именно для этого планируют участвовать в выборах от партии «Новые люди»: Кузнецов – в Законодательное собрание, Баранцева — еще и в Госдуму. Для участия в региональных выборах нужно собрать 18 тысяч подписей.

Выбросы газа в последние месяцы повторялись несколько раз. 24 июня газоанализаторы показали превышение диоксида азота в 2,5 раза. А 11 и 15 июля даже в машине с закрытыми окнами чувствовался едкий запах, вызывающий сильный кашель.

Фото: предоставлено организаторами акции

По данным экологов, атмосферу в Нижнем Тагиле отравляют пять предприятий: Нижнетагильский металлургический комбинат, Высокогорский горнообогатительный комбинат, «Уралвагонзавод», химзавод «Планта» и предприятие «Уралхимпласт».

Бережное отношение к экологии и среде обитания – ключевой пункт в программе партии «Новые люди». Сейчас отношение к людям, заботящимся об окружающей среде, сложное — люди во власти откровенно смеются над экоактивистами, а все их инициативы игнорируются. Новые люди предлагают изменить ситуацию. Предприятия, вредящие здоровью людей, должны либо снизить вредное влияние или закрыться.

Фото: предоставлено организаторами акции

Также партия выступает за создание органов экологического надзора на всех уровнях власти. Они будут прогнозировать ущерб от производств окружающей среде. Такие структуры должны иметь право временно или навсегда закрывать производства в том случае, если они вредят здоровью людей.