В Екатеринбурге отменили празднование Дня города

За сутки на Среднем Урале COVID-19 подтвердился еще у 478 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, что все массовые мероприятия численностью больше 500 человек теперь под запретом, в Роспотребнадзоре сообщали еще в среду, 14 июля. Но вопрос о том, состоится ли в Екатеринбурге празднование Дня города оставался в подвешенном состоянии. Все-таки до него еще почти месяц. Ситуация с распространением коронавируса могла измениться. Но сегодня глава города уже официально заявил, что праздника, по крайней мере в привычном формате, не будет.

- Празднование дня города в этом году вновь пройдет в онлайн-формате, - заявил Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. - К сожалению, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в этом году не позволяет нам отметить эту дату с размахом.

Добавим, что за сутки COVID-19 подтвердился еще у 478 жителей Свердловской области. Таким образом сегодня общее количество случаев заболевания коронавирусом в регионе превысило 100 тысяч и теперь равняется 100 015.