Ярослав Бородин: «Люди важнее бюрократических проволочек, бумажек и формальностей»

Фото: социальные сети Ярослава Бородина

Телеведущий посетил несколько городов Свердловской области. В каждой точке маршрута он старался привлечь внимание властей к наболевшим проблемам. Кандидат в депутаты намерен и дальше отстаивать право людей на комфортную и безопасную жизнь.

Ярослав прогулялся по городу Серову, где тридцать лет назад гонял мяч с пацанами. Сейчас стадион Металлург «возродили из пепла». Но некоторые дворы и улицы уже заросли бурьяном, а, судя по количеству пустых бутылок и битого стекла, под каждым кустом открыт круглосуточный «ресторан». Так себе развлечение, но ничего лучше горожанам не предлагается.

Фото: социальные сети Ярослава Бородина

Своё путешествие Ярослав Бородин снимает на камеру. Иногда видео можно назвать экстремальным. Например, пешеходная часть одного моста в Карпинске, уложена гнилыми досками, по которым опасно ходить. Части ограждения местами отсутствуют, забор не заварен.

Городской парк в Серове – это просто поле, поросшее травой. Он серьезно пострадал в 1993-м году из-за прорыва дамбы. С тех пор прошло почти 30 лет и ничего не изменилось. По факту парка в городе нет.Своё путешествие Ярослав Бородин снимает на камеру. Иногда видео можно назвать экстремальным. Например, пешеходная часть одного моста в Карпинске, уложена гнилыми досками, по которым опасно ходить. Части ограждения местами отсутствуют, забор не заварен.

Фото: социальные сети Ярослава Бородина

А вот краснотурьинцам стоит особо внимательно смотреть под ноги и днём, и ночью. Свет на улицах выключают как раз к тому моменту, когда металлурги Богословского алюминиевого завода отправляются домой с ночной смены. Чиновники городской администрации возвращаются домой засветло, поэтому фонари на улицах им ни к чему. Хотя отчетов о благоустройстве написано столько, что можно сделать из них достаточное количество факелов, чтобы осветить город и его окрестности. Но уважение к бумаге у нынешнего чиновника гораздо выше уважения к человеку. И так будет до тех пор, пока чиновник не поймет, для кого он работает и на чьи деньги занимает тёплое кресло.

Бородин и активисты партии «Новые люди» предложили городской администрации простое решение: изменить график работы уличных фонарей, чтобы после третьей смены рабочие не подсвечивали путь фонариками, шарахаясь от тёмных подворотен.А вот краснотурьинцам стоит особо внимательно смотреть под ноги и днём, и ночью. Свет на улицах выключают как раз к тому моменту, когда металлурги Богословского алюминиевого завода отправляются домой с ночной смены. Чиновники городской администрации возвращаются домой засветло, поэтому фонари на улицах им ни к чему. Хотя отчетов о благоустройстве написано столько, что можно сделать из них достаточное количество факелов, чтобы осветить город и его окрестности. Но уважение к бумаге у нынешнего чиновника гораздо выше уважения к человеку. И так будет до тех пор, пока чиновник не поймет, для кого он работает и на чьи деньги занимает тёплое кресло.

- Глубинка задыхается, молодежь бежит из провинции в мегаполисы. Партия «Новые люди» считает, что люди важнее бюрократических проволочек, бумажек и формальностей, - считает Ярослав Бородин. - В малых городах нет возможности не только для развития, но и для нормальной жизни. Молодежь бежит из городов, в которых нет парков, мостов, работы и никакой культурной составляющей. Москва или Екатеринбург не смогут принять всех жителей провинции. Нужно менять ситуацию, усиливать регионы, спасать малые города от вымирания.

Серов, Краснотурьинск, Карпинск, Ивдель, Североуральск – в каждом муниципальном образовании Ярослав увидел немало проблем. О не только обратил внимание местных властей на эти факты, но и предложил пути решения проблем.