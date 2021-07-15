Девушка сумела оказать достойный отпор своему обидчику. Фото: скриншот видео

Несколько дней назад соцсети взорвало видео жесткой драки в лифте, опубликованное пабликом «Инцидент-Екатеринбург». Девушка забежала в лифт, следом за ней бросился парень, который начал почем зря мутузить свою подругу. Парень таскал ее за волосы, бил руками и головой… Правда, девушка оказалась не из робкого десятка и смогла дать своему бой-френду достойный отпор.

«КП»-Екатеринбург поговорила с мамой Юлии, той самой девушки из видео. Женщина по имени Инна рассказала о своей 30-летней дочери, а также о том, что предшествовало стычке, попавшей на видео.

- Они в отношениях где-то год-полтора. Не знаю, что побудило такую умную и разумную девушку начать встречаться с этим Романом... Он уже не в первый раз поднимает на нее руку. Два раза приходилось вызывать полицию, скорую, так он ее избивал, - вздыхает женщина.

Инна рассказала, что ее дочь окончила университет по специальности «Сервис и туризм». Сейчас девушка временно не работает.

Из-за чего между Юлией и Романом происходят стычки, женщина не знает. Инна живет с дочерью в одном доме – на Латвийской,56. По словам женщины, Роман живет со своей мамой на ЖБИ, но периодически приезжает к Юлии в Компрессорный.

Камеры в подъезде до сих пор не привели в порядок Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Моя дочь чудом от него отбилась. Он начал избивать ее еще в квартире. В процессе самообороны она разбила ему о голову то ли вазу, то ли статуэтку. Дочь выбежала и стучала во все квартиры на этаже, просила соседей о помощи, но ей так никто и не открыл, - говорит Инна. - Я ей сказала, чтобы она больше к себе его не пускала! Сначала думали написать на него заявление в полицию, но его мама уговорила этого не делать, да и кому от этого станет лучше?

Мама Юлии говорит, что ее дочери чудом удалось отбиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, после драки влюбленные помирились и тщательно отмыли кровь в лифте. Роман и Юлия оказались не рады свалившейся на них «славе». Девушка, вооружившись баллончиком с краской, решила испортить ненавистные камеры в подъезде.

Юлия и ее мама считают, что один из членов совета их дома по имени Руслан, нарушил закон, выложив ролик в Сеть.

- Какое он право имел это выкладывать? Это является нарушением закона. Он говорит, что это было общественное место. Но это происходило ночью! После этого они за собой все прибрали. Зачем выставлять личную жизнь людей напоказ? – негодует Инна. – Правильно она замазала эти камеры. Я ее в этом полностью поддерживаю!

«Комсомолка» поговорила с Русланом, которого женщины обвиняют в том, что он выложил ролик в Сеть. Он рассказал, что представители УК собираются написать на Юлию заявление в полицию из-за порчи домового имущества.

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