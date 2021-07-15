Мобильный оператор «ГПБ Мобайл» запустился в Екатеринбурге

Фото: предоставлено Газпромбанк

Мобильный оператор «ГПБ Мобайл» от Газпромбанка теперь есть и в Екатеринбурге.

Уже с 15 июля клиенты могут приобрести SIM-карту нового оператора в отделениях Банка. Второй вариант получения – экономит время: представитель банка доставит покупку на дом, и поможет оформить договор об оказании услуг связи в любое удобное место. Клиенту только потребуется паспорт.

Интересные предложения подготовлены и для абонентов, которые являются держателями банковской карты Газпромбанка. Такие клиенты могут присоединиться к программе лояльности мобильного оператора «Быть вместе». Она позволяет получать скидку на связь до 70% в зависимости от выполнения условий данной программы.

Абоненты могут выбрать один из четырёх тарифов продуктовой линейки «Быть вместе»: «Легко», «Удобно» «Выгодно» и «Всегда».

Тариф «Выгодно» подходит тем, кому нужно много минут для связи и гигабайтов для общения. В пакет включены 700 минут звонков и 25 Гб интернета. А с учетом максимальной скидки этот тариф может обойтись участнику программы лояльности в Екатеринбурге всего в 135 рублей в месяц. В пакет также включены 50 SMS и безлимитная связь внутри сети.

Тем, кто ещё не успел стать клиентом Газпромбанка, тариф обойдется в 450 рублей ежемесячно.

Напомним, мобильный оператор в декабре 2020 года был запущен на инфраструктурной базе сети Tele2.

Для новых абонентов доступна удобная услуга: бесплатное тестирование связи в течение двух недель. При подключении абоненты получают 5 гигабайт интернета и 200 минут, а после первого пополнения счета сумма платежа удваивается.

Тысяча бонусных рублей ждёт тех, кто при переходе к оператору «ГПБ Мобайл» оставляет свой основной номер.

Кроме Екатеринбурга, SIM-карту мобильного оператора уже можно оформить в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Оренбургской, Волгоградской и Тюменской областях, Красноярском крае, Самарской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

До конца года новый оператор появится в ряде ключевых регионов, таких как Новосибирск, Казань и другие.