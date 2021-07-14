В Екатеринбурге парочка, прибравшаяся за собой после мордобоя в лифте, избавилась от камер

Девушке явно не понравилась популярность в интернете и она залила камеры краской Фото: скриншот с видео

В интернете набирает популярность видео, как парочка из Екатеринбурга устроила мордобой в многоэтажке на Латвийской, 56. Эпичную драку молодые люди устроили в лифте, забрызгав его кровью и разбросав вещи. На видео попало также и то, что молодые люди успокоившись, вернулись в лифт с тряпками и ведром, чтобы убрать за собой.

После этого в интернете появилось еще одно видео с девушкой, мелькавшей на кадрах с дракой. На нем она заливает камеры в лифте и подъезде краской. При этом перед тем, как замазать первую камеру она закрывает лицо рукой, а потом почему-то забывает об этом. Но становится понятно, что популярность явно не входила в планы возлюбленных.

- Обиженная девушка решила залить камеры краской и опять попала на видео, - рассказали в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

Напомним, что предыдущем видео парочки, облетевшем интернет, девушка заходит в лифт и нажимает на кнопку, чтобы поехать на нужный этаж. В этот момент в лифт забегает парень с окровавленной головой и начинает бить девушку. У екатеринбурженки вылетает косметика из сумочки, поднимается пыль, при этом возлюбленные продолжают драку - парень хватает девушку за волосы, а та отпинывает его ногой в живот и так держит какое-то время.

Во время драки девушка показывает парню на камеры, а тот смотря в нее показывает на свое побитое лицо Фото: скриншот

Затем они успокаиваются и пытаются договорится. Потом парень кому-то звонит, а девушка показывает ему на камеры, как бы говоря, что все записано на видео. Молодой человек при этом камеры не пугается, а смотри прямо в нее и как бы говорит «ну и отлично, все запишут, что ты сделала». Перемирие длится недолго, после недолгой словесной перепалки агрессия парня нарастает и он бьет девушку головой. Пара вываливается из лифта.

Как ранее рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург», парочка не первый раз устраивает в доме дебош и ставит на уши всех соседей.

- По данным нашего источника, эта семья не первый раз попадает в поле зрения жителей дома. По его словам, они ведут асоциальный образ жизни, соседи часто жалуются на громкую музыку из квартиры, - сообщает группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».