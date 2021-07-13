Вот это орешки: что известно о красотке, засветившейся в трусиках с Ивлеевой

Девушки отдыхают на греческом острове Миконос. Фото: Instagram _agentgirl_

Красотка из Екатеринбурга Диана Коркунова засветилась на жарких фото вместе с теледивой и блогером Настей Ивлеевой. А компанию им составила экс-супруга Сергя Шнурова Матильда. Сейчас девушки отдыхают на греческом острове Миконос.

19-летнюю Даину Коркунову, которая в настоящее время учится в Москве, также можно назвать блогером. На аккаунт девушки в Instagram подписаны 1,4 миллиона человек.

Красавицы не стеснялись показать свои тела. Фото: Instagram _agentgirl_

Фото, где Ивлеева и Коркунова стоят спиной к камере, взирая на горы, теледива подписала «Смотрим в светлое будущее». Этой же фотографией в своем Instagram поделилась и Диана Коркунова. Соблазнительные формы красоток вызвали одобрение среди подписчиков: «Ее вид сзади, как Феррари»; «Кисуни»; «Орешки», комментировали пользователи.

Сейчас екатеринбурженка учится в Москве. Фото: Instagram diana_korkunova

О Диане Коркуновой известно немного, в первую очередь то, что она рассказывала о себе сама. Например, то, что все детство она провела в Екатеринбурге, а затем перебралась в столицу, там девушка поступила в Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино.

Компанию Насте и Диане составила бывшая супруга Шнурова Матильда. Фото: Instagram diana_korkunova

Кстати, настоящая фамилия красавицы Калиева, но в возрасте 17 лет она решила ее сменить. Диана наполовину казашка. Своей маме она обязана выразительными глазами и смуглой коже.

- Я работаю с 13 лет. Деньги тратила на клубные тусовки, развлечения. Да, я не зарабатывала столько, чтобы обеспечивать свою семью, но, по крайней мере, освободила маму от расходов на мое содержание, - рассказывала Диана о себе нашим коллегам из «КП-Кыргызстан».